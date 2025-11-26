ディーアップ新作アイライナー♡冬に輝く偏光ラメ「ダズルピンク」登場

ディーアップのシルキーリキッドアイライナーシリーズに、この冬新たな偏光ラメ入りアイライナー「ダズルピンク」が登場します♡クリアピンクベースにピンク～コーラルに輝く偏光ラメとシルバーラメをブレンドし、瞳にハイライトを仕込んだような透明感のある眼差しを演出。目元はもちろん上唇の山や鼻筋にも使える、新発想の“瞳ハイライター”として、全国のバラエティショップやドラッグストア、公式オンラインストアで12月10日より発売です。

偏光ラメで瞳にオーロラの輝きを

新色「ダズルピンク」は、ピンクからコーラルに輝く偏光ラメと、強い輝きを放つシルバーラメを贅沢に配合。光の角度で色味が変化し、オーロラのようにみずみずしい煌めきを瞳に宿します。

ひと塗りで涙袋に輝きをプラスできるため、透明感のある印象的な目元を簡単に演出できます♡

【PDRN配合】BabyBrightのリジュライトプランパーでぷるぷる唇ゲット

クリアピンクベースで肌なじみ抜群

クリアピンクのベースカラーは肌のトーンを選ばず、目元に自然な血色感を与えながらラメの輝きを引き立てます。

色味が主張しすぎないため、上唇の山や鼻筋などにポイントハイライターとしても活用可能。目元全体の印象を明るく透明感のある仕上がりに整え、日常メイクに華やかさをプラスします。

ディーアップの新色で冬メイクに輝きを

ディーアップの新作アイライナー「ダズルピンク」は、クリアピンクベースに偏光ラメとシルバーラメをブレンドした冬限定カラー。

目元にひと塗りするだけで、瞳に透明感と輝きを宿し、上唇や鼻筋にも使える万能アイテムです♡

12月10日より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、公式オンラインストアにて発売開始。冬メイクに特別な輝きをプラスしてみてください♪