Androidの買い時だ。Xiaomi 15まで過去最安なんだもん
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、ライカ共同開発のトリプル5000万画素カメラを搭載した、現行ハイエンドモデルの「Xiaomi 15」など、Xiaomi（シャオミ）のスマートフォンがお得に登場しています。
美しさと究極のフィット感を実現したSIMフリースマートフォン「Xiaomi 15」が30％オフの過去最安値で販売中！
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB 256GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー ブラック
86,100円
（30％オフ）
Amazonで見るPR
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB+256GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー ホワイト
86,100円
（30％オフ）
Amazonで見るPR
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB+256GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー グリーン
86,100円
（30％オフ）
Amazonで見るPR
12GB+512GBモデルも30％オフ！
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB+512GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー ブラック
96,600円
（30％オフ）
Amazonで見るPR
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB+512GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー ホワイト
96,600円
（30％オフ）
Amazonで見るPR
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB+512GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー グリーン
96,600円
（30％オフ）
Amazonで見るPR
最大32％オフも！ XiaomiのSIMフリースマートフォン各種がお得に購入できるチャンス
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー
45,980円
（16％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン
24,979円
（24％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
37,980円
（24％オフ）
Amazonで見るPR
Xiaomi POCO F7 Ultra 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite 120Wハイパーチャージ IP68防塵防水 イエロー
75,980円
（24％オフ）
Amazonで見るPR
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 8GB+256GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ミッドナイトブラック
14,980円
（32％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞Xiaomiのセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年11月25日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは3ヶ月間99円で体験できますよ
気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「Amazonブラックフライデー」