2025年の東京ディズニーリゾートを彩った音楽を一挙に楽しめるアルバム『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート・ミュージック 〜リメンバー2025〜』が2026年1月28日（水）、CD／デジタルでリリースされることが決定！

2025年11月25日（火）より、各販売店にてCDの予約受付がスタートしています。

CD／デジタルアルバム『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート®・ミュージック 〜リメンバー2025〜』

CDアルバム

発売日：2026年1月28日（水）

仕様: 1CD＋歌詞＆写真付き36Pブックレット

CD価格：\3,630 (税込)

品番：UWCD-6075

デジタル配信

配信日：2026年1月28日（水）

※ダウンロード定価は各ストアに準じます。

『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート・ミュージック 〜リメンバー2025〜』は、東京ディズニーリゾートの1年間を音楽で綴る決定盤シリーズの第3弾。

2025年の東京ディズニーランド®、東京ディズニーシー®の春夏秋冬を振り返ります。

スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」のパレード楽曲を初音源化・初CD化！

ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いたスウィーツの世界がテーマの第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」から、「スウィーツ・パラダイス・リゾート（「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」より）が初CD化。

ドナルドダックが主役の第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック！ダック！ダックシティ！」は、第2弾からさらにパワーアップ。

今回のアルバムでは、「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド！（2025 エディット・バージョン）」初CD化に加えて、2025年版のパレードに加わった新曲のシングルカット、「スーパー・ドナルドダック（「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド！」より）」の初音源化も実現しています。

夏に2つのパークで大きな話題を呼んだエンターテイメントの、フルバージョンを含む音源が初CD化！

夏には、期間限定コラボレーションや、びしょ濡れになって楽しむことができる新たなエンターテイメントが、大きな話題となりました。

東京ディズニーランドからは、エンターテイメント「ベイマックスのミッション・クールダウン」の音楽に「Mrs. GREEN APPLE」が担当する「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のテーマソングが追加されたバージョンの音源「ベイマックスのミッション・クールダウン（2025）」を初CD化。

東京ディズニーシーからは、アメリカンウォーターフロントの夜をクールに盛り上げた「ドックサイド・スプラッシュ・リミックス」の音楽を、フルバージョンでの初CD化でお届けします！

また、東京ディズニーシーのハンガーステージでスタートした新エンターテイメントプログラム「ドリームス・テイク・フライト」からは、オープニングのシーンを切り取った新エディット音源を収録しました。

フィナーレを迎えた「ビッグバンドビート」の名曲、さらに「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」から初音源化も

9月に惜しまれつつフィナーレを迎えた東京ディズニーシーの大人気ショー「ビッグバンドビート」からは、「シング・シング・シング（ビッグバンドビート 〜15周年アニバーサリー・バージョン〜）」を収録。

そして2024年に続き、ハロウィーンの東京ディズニーランドを妖しくも美しいエネルギーで満たした「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」からは、ミニーマウスとアースラのフロートのショーモード音源の初音源化が実現！

「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”（エディット・バージョン）」と一緒に、存分に楽しむことができます。

10年ぶりに刷新されたクリスマスのパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」の音源が初CD化

そしてクリスマスシーズンを迎えた東京ディズニーランドでスタートしたのは、10年ぶりの新たなクリスマスパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」

このパレードのために書き下ろされた新曲をフィーチャーしたエディット・バージョンを、初CD化でお届けします。

歌詞とともに、各エンターテイメントの写真を多数掲載した、オールカラー36ページのブックレットも必見。

2025年の東京ディズニーリゾートを彩った音楽がぎゅっと詰まったアルバムになっています☆

収録楽曲

1 スウィーツ・パラダイス・リゾート（「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」より)※初CD化

2 クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド！（2025 エディット・バージョン) ※初CD化

3 スーパー・ドナルドダック（「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド！」より)※初音源化

4 ベイマックスのミッション・クールダウン（2025)※初CD化

5 ドックサイド・スプラッシュ・リミックス ※初CD化

6 シング・シング・シング（ビッグバンドビート 〜15周年アニバーサリー・バージョン〜）

7 ドリームス・テイク・フライト（オープニング) ※初音源化

8 ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”（エディット・バージョン）

9 ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”（ショーモード：ミニーマウス／アースラ)※初音源化

10 トイズ・ワンダラス・クリスマス！（エディット・バージョン) ※初CD化

