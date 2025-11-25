ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ú²ÙÊª¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ë¶È¼Ô¡Û¤òÌÜ·â¡ª¡Ö¾Úµò¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¢ª¡Ø»×¤ï¤Ì¸í»»¡Ù¤Ë¿¿¤ÃÀÄ
¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¿©´ï¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¡£ÂðÇÛÊØ¤Î¼Ö¤¬¸«¤¨¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¸¼´Ø¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª ¤·¤«¤â¡Ä¡Ä¡ª¡©
¶õ¤ÁãÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¤¬¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇÌòÎ©¤Ä¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂðÇÛÊØ¤ÎÃËÀ¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â¼Õºá¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¾¦ÉÊ¤âÇËÂ»¤·¤Æ¤ª¤é¤º°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÔÀ¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶È¼Ô¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤ÈÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§ÂçÍÕ¤ß¤Î¤ê
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§°ìÀ¥¤¢¤¤
¸µºî²È»ÖË¾¤ÎÀì¶È¥é¥¤¥¿ー¡£¾®Àâ¤ò»Ö¤·¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½÷À¤Ø¤Î¼èºà¤È¼¹É®³èÆ°¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï½÷À¤Î¿ÍÀ¸·±¤Ë·Ò¤¬¤ëµ»ö¼¹É®¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë½÷Æ±»Î¤ÎÍ§¾ð¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¡¢²Ç¸ÈÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ëltn¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤È¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£