bb.q オリーブチキン新作♡ガーリック香る「クランチチキン」登場

韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ』から、冬にぴったりの新作フレーバー「クランチガーリックチキン」が登場です♪ザクザクの衣にガーリックパウダーとチップを贅沢にまぶした濃厚チキンは、噛むたびに旨味が広がり、食欲を一気に刺激します。骨なし・骨付きの2種類で展開され、家族や友人とのシーンに合わせて楽しめる注目の新作です♡

ガーリックが香る新作チキン

新登場の「クランチガーリックチキン」は、パンチの効いたガーリック感とザクザク食感が特徴。玉ねぎなど野菜の旨味も重なり、ただ辛いだけでなく深い味わいが楽しめます。

食べた瞬間にガツンと広がる香りは、にんにく好きにはたまらない魅力♡噛むたびに濃厚な旨味が口いっぱいに広がる、クセになる一品です。

骨なし・骨付きで選べる

骨なしモモ

骨付き

骨なしモモは4pc 690円／8pc 1,380円（税込）、骨付きはハーフ1,590円／フル3,180円（税込）で提供。

ジューシーなモモ肉を使用し、手軽に楽しめる骨なしと、パーティにもぴったりな骨付きの2タイプ。

家族の食卓、ひとりのご褒美、友人との集まりまで、シーンを問わず“濃厚でクセになる旨さ”を堪能できます。

冬に食べたいガーリックチキン



bb.q オリーブチキンカフェの新作「クランチガーリックチキン」は、冬の食卓を刺激的に彩る一品です♡

ザクザク衣と濃厚なガーリックの香りが、骨なし・骨付きどちらでも楽しめ、シーンに合わせた食べ方が可能。

にんにく好きにはたまらない深い旨味と香ばしさで、家族や友人との時間をより華やかに演出してくれます。ぜひこの冬は新フレーバーで濃厚チキンを堪能してみてください♪