¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¦¥¯¥ëー¥º2¡Ù¤ÏÆÜºÃ¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÈÇ§¤á¤ë ¨¡ ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¦¥¯¥ëー¥º¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ÎÂ³±é´ë²è¤ÏÆÜºÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£W¼ç±é¤Î¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÈÎ¾Ì¾¤¬ÊÆ¤ÇÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¦¥¯¥ëー¥º¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ËÅÁ¤ï¤ëÉÔÏ·ÉÔ»à¤ÎÅÁÀâ¡¦´ñÀ×¤Î²Ö¤òµá¤á¡¢°å»Õ¥ê¥êー¡Ê¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡Ë¤È¥¯¥ëー¥º¡¦¥Ä¥¢ー¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡Ê¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë¤¬¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤òÉñÂæ¤ËËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ººÇ½ª¶½¼ýÌó2²¯2,100Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Â³ÊÔ¤Î·×²è¤Ï1ºîÌÜ¤Î¸ø³«¸å¤«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á¥½Ð½àÈ÷¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤³¤¨¤º¡£À½ºî²ñ¼Ò¤Î¥Üー¡¦¥Õ¥ê¥ó¤Ï2022Ç¯¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥È¤ÎÁêÀ¤ò¾Î¤¨¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆ³¤¯Âç¤¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¡£
¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥È¤Ï2ºîÌÜ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤¦¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¦¥¯¥ëー¥º¡Ù¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ëー¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤ÎºîÉÊ¤À¡£¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ë¿·¤·¤¤¥êー¥Àー¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¡¢Ã¦¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÊý¿Ë¤ËÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼Ò¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿´Ñ»¡¤ò¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï²æ¡¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤ò¸«¤Æ¡¢¡È°ìÅÙ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ë¤Ù¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬¤É¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¤Í¡£¡×
¥Ö¥é¥ó¥È¤â¡ÖºÆ¤ÓÁ¥½Ð¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÄü¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¦¥¯¥ëー¥º¡Ù¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥È¤Î¡È²½³ØÈ¿±þ¡É¤¬Â³ÊÔ¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢Æó¿Í¤ÏA24¡ØSmashing Machine¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÇºÆ¶¦±é¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¼Âºß¤Î¥ì¥¹¥éー¤Ç¤¢¤ë¥Þー¥¯¡¦¥±¥¢ー¤ò¡¢¥Ö¥é¥ó¥È¤¬¤½¤ÎºÊ¥Éー¥ó¡¦¥¹¥Æー¥×¥ë¥º¤ò±é¤¸¤¿¡£ÈãÉ¾²È¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¸ø³«Í½Äê¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
