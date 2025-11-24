あらゆる職種、わけてもブルーカラーの現場において、なくてはならない存在なのが「自動車」だ。鉄道や飛行機、船など、輸送手段は数あれど、日本国内の輸送や運搬の9割を担っているのは自動車である。

【写真】8300万台のクルマに、自動車整備士は33万人……圧倒的な人手不足の背景を探る

若者のクルマ離れが進んでいるとはいうものの、私たちの日常生活にクルマは欠かせない存在だ。特に地方に住んでいる人にとっては、クルマは生活の足。家族で複数台所有しているという人も少なくないはずだ。

そんなクルマを修理するプロが「自動車整備士」だ。

日本には現在8300万台のクルマが存在するとされているが、自動車整備士は33万人（うち約1万人が女性）。全くと言っていいほど足りていない状況にある。

わずかなミスが人命にかかわる仕事（写真はイメージ）

今回はそのなかでも、主にトラックを整備する整備士12名に話を聞いた。

国家資格

一般にガソリン車は、約3万点の部品を1つ1つ組み立てて作られている。1つでも足りなかったり、少しでも不具合を起こしたりすれば、人命にかかわる大きな事故の原因になりかねない。自動車の性能が上がったことで、一部区間の高速道路においては、制限速度120キロで走行できる時代。自動車のメンテナンスはますます重要になっている。

そんな「クルマのお医者さん」ともいえる自動車整備士になるには、国家資格が必要だ。国土交通省が実施している「自動車整備士技能検定試験」に合格しなければ、正式な「自動車整備士」とは認められない。この自動車整備士の資格は、一般的に自動車関係の専門学校等を卒業して取得するケースと、実務経験を積んで取得するケースがある。

資格のレベルは3級から1級まであり、さらにそれぞれの級の中で細かく分かれている。1級が最高位で、2級以上になると整備工場が持てるようになる。また、この3段階とは別に「特殊整備士」という、タイヤ・電気装置・車体に特化した整備資格もある。

整備士の安全意識と職業病

現役の自動車整備士たちに話を聞くと、クルマに対する高い安全意識をもち、整備をする際も、安全第一に進めているのがよく分かる。

「手持ち工具、共用工具ともに、使用後の清掃や片付けを徹底するようにしています。無断で人の工具を使用することも禁止。あとは、自分の存在アピール。声を出して『今、ここで自分は作業してます』というアピールをし、周囲に知らせるようにしています」

「リフトを操作する時は『上げます！ 下ろします！』、ハンマーを使用する時は『叩きます！』、エンジンを始動する時は『エンジン掛けます！』ハンドルを操作する時は『ハンドル切ります！』と、周囲に危険を知らせるため大声で叫んでいます」

「整備ではミスを防ぐためマーカーペンを色分けしてセルフチェックするうえ、他者にもダブルチェックをしてもらいます」

職業病にはどんなことがあるかと問うと、これらの答えが返ってきた。

「トラックのエンジン音はもちろん、スターターモーター音でメーカーや車種が分かる」

「どんな異音がするかで故障している場所を予測できます」

「家電が壊れてもバラして直しますね（笑）」

人手不足の低賃金

プロ意識の高い整備士だが、先述通り、自動車の性能が上がり、制限速度が上がれば、その分、整備する側もその潮流に併せて対応をしなければならない。つまり、自動車整備士には、多くのブルーカラーの現場では職人の最大の武器となる「経験」だけでなく、最新の技術や知識を身に着け続ける必要があるのだ。

こうした点から、学校を出たばかり、または資格を取得したばかりの若手が活躍しやすい場であり、整備工場からしても彼らの獲得は現場のアップデートのためにも必須になる。しかし、整備業界も例に漏れず人手不足が深刻化しており、自動車整備専門学校の入学者数は、過去18年で約47％減少している。

「『若者のクルマ離れ』によって、整備士になりたいと思う若者も本当に少なくなったと思います。これからどんどん整備士が少なくなり、この業界はどなるのか不安しかありません」

その大きな原因になっているのが「低賃金」だ。整備士も他のブルーカラー同様、給料が全産業と比べると安いと言われている。

「整備士って、世間が思っているより大変で、責任が重い仕事なんですよね。まさに、人の命を工具1本で守っている、クルマのお医者さん。なので人間を見るお医者さんと同じくらいの給料ください！ って国に言ってやりたいです」

電気自動車

現場の知識や技術のアップデートが必要になる要素の最たる例が、昨今増え始めているハイブリッド車やEV車（電気自動車）だ。数十年前に整備士になった人たちにとっては新しく身に付けなければならない情報や知識も少なくない。EV車の台頭は、現場の整備士にどんな影響を及ぼしているのだろうか。

「もちろん、現場のベテラン整備士たちも勉強はしているが、学校で最新の知識を学んで来たばかりの若者が工場にやって来ることは、やはり頼もしく思います」

「自分のような古い整備士は、お払い箱になって行くような気がします。足回り（タイヤ周辺）についての知識は生かせても、制御関係については、吸収能力の高い若手メカ（整備士）には、いつかついていけなくなる恐怖感も。手先を使っての修理よりも、部品のアッセンブリー交換が主体になり、チェンジニア（部品を交換するだけの職）ばかりの業界になるのでは……と正直、不安です」

一方、電気自動車は部品が2万点。一般的なガソリン車より部品が少ないため「整備が楽」という声もある。ただ、EV車の場合、整備には細心の注意が必要になる。「感電」だ。

「電気自動車とかハイブリッドで大容量のバッテリーを積んでいる車は、整備中に不具合とか不慮の事故で感電して最悪死ぬこともあるのでね」

天候や気温との戦い

もう1つ、整備士の人手不足の要因になっているのが、やはり「過酷な労働環境」だろう。今回聞いた整備士たちからは、とりわけ天候や気温に関する苦労を訴える声が多かった。

「整備工場では、排ガス対策などのために風通しをよくしていることが多い。しかし、夏は暑い……広い構内では、冷房が付いていてもほとんど機能していないに等しいです。大型の扇風機や冷風機を整備士たちのそばに設置するが、直接風が当たることは作業中の邪魔になることも」

「汗対策として首からタオルを巻くこともできません。ブルーカラーの世界では、機械に巻き込まれたりする恐れがあるため、禁止されていることがほとんどです」

整備士特有の服装である「つなぎ」も夏場は非常に暑い。整備士は、ボタンやベルトなどで自動車にキズを付けたりしないようにするため、上下が繋がった作業服を着ているが、いかんせん通気性が悪いのだ。

さらに、現場ではこんな禁止事項も。

「作業中、腕まくりが禁止の現場が多いです。まくった袖の中に部品の一部が入ったり、引っかかって怪我をしたりする恐れがあるので」

出張して整備・点検などをする際は、自社の整備工場のような設備がないため、“青空の下”で点検・修理することも。

「出張先では車を上げられないため、クルマの下を確認する際は、地面に直接寝っ転がらないといけないことがあるんですが、お客さんの敷地や道路には、砂利だったり雨が降ったあとの水たまりがあったりする。毎度びしょびしょ、傷だらけになります」

「雪国の青空点検はまず雪かきから始めないといけない。そして必ず背中がびしゃびしゃになる」

猫バンバンの季節

余談だが、季節でいうと、これから寒い時期になってくると、クルマにはある現象が起き始める。

「暖かいエンジンルームを求めて、近所のネコが近づいてくることも珍しくありません。ボンネットを開けて、無残な姿になった亡骸と対面したことも数回」

走った後のクルマのエンジンは温かい。一部の野良猫は、その温かさを求めてボンネットの中に入り込んでしまう。そんななか、再びエンジンをかけてしまうと猫を巻き込んでしまうのだ。

こうして普及し始めているのが「猫バンバン」だ。運転前にボンネットを叩き、音で追い出すのである。

「『猫バンバン』。さらなる普及を強く望み、不幸が減ることを祈ります」

次回は、「トラックを整備する整備士から、トラックドライバーへの切実なお願い」をお届けする。

橋本愛喜（はしもと・あいき）

フリーライター。元工場経営者、日本語教師。大型自動車一種免許を取得後、トラックで200社以上のモノづくりの現場を訪問。ブルーカラーの労働問題、災害対策、文化差異、ジェンダー、差別などに関する社会問題を中心に執筆中。各メディア出演や全国での講演活動も行う。著書に『トラックドライバーにも言わせて』（新潮新書）、『やさぐれトラックドライバーの一本道迷路 現場知らずのルールに振り回され今日も荷物を運びます』（KADOKAWA）

デイリー新潮編集部