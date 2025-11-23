ÅÏÉô·ú¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¿·Ê¹¹¹ðÅÐ¾ì¤Î¡ÈµÕÄ¥¤ê¡É¤ËÉº¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¥à¡¼¥É¡Ä¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ´õ¤Î³ô
¡Ô·ëº§À¸³è¤Ë¤¤¤¤É÷¤ò¡£Brighte¥·¥ã¥ï¡¼¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¿·Ê¹¹¹ð¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿ ³ÎÇ§¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Õ
¡¡11·î22Æü¡¢¤³¤¦¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¡£¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤È¤µ¤ì¤ëÆ±Æü¡¢ÅÏÉô¤ÏÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBrighte¡×¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡ÖSHOWER DRYER¡×¤Î¿·Ê¹¹¹ð¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÃå¤Æ¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿ÅÏÉô¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ö·ëº§À¸³è¤Ë¡¢¤¤¤¤É÷¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ºÊ¡¦º´¡¹ÌÚ´õ¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÏÉô¤Ï¡Ö·ëº§À¸³è¤Ë¡¢¤¤¤¤É÷¤ò¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎPR¤Î¤¿¤á¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÄ«´©¤ËÁ´ÌÌ¹¹ð¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¹¹ð¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¥Ð¥«ÌîÏº¤ò¸«¼Î¤Æ¤º¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿ÉÔÎÑÊóÆ»¸å¤â¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿ºÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÏÉô¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¡¢Â¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¤ÇÊ£¿ô½÷À¤È¹Ô°Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥Á¥Ã¥×¤È¤·¤Æ1Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÀ¤´Ö¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢³èÆ°¼«½Í´ü´Ö¤Ï1Ç¯8¥«·î¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤¦¤¨¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ï»ß¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤Î¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤ä¡¢ÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êºÊ¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¤Î¡ÈµÕÄ¥¤ê¡É¤È¤â¼è¤ì¤ë¹¹ð¤â¡¢X¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¤´Ö¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡È¼õ¤±Æþ¤ì¥à¡¼¥É¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ô¤è¤¯É×ÉØ2¿Í¤È¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª´õ¤Á¤ã¤ó¤òÏ«¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Õ
¡Ô¤¤¤¤É×ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ±ü¤µ¤ó¤¬¿À¤Ê¤ó¤À¤è¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤«¿¼¤¤¤è¤Í¡¢ÉÔÎÑ¤Ë¸Â¤é¤ºÄ¹¤¯°ì½ï¤Ëµï¤ë¤È¿§¤ó¤ÊÉ÷¤¬¤¯¤ë¤è¤Í¡Õ
¡¡ÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¸å¤âÅÏÉô¤ò¸«¼Î¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ø¤Î¾Î»¿¤À¡£º£Ç¯¤Î7·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ø1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬Åö»þ¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¤Þ¤Àµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ÖÅö»þ¡¢Î¥º§¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ø»Ò¶¡¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤â¤¹¤´¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡£Î¥º§¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ä¤«¤½¤Î¤³¤È¡ÊÉÔÎÑ¡Ë¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢Î¥º§¤·¤Æ±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¤è¤ê¡¢¶á¤¯¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ñ¥Ñ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸ì¤ê¡¢»Ò¶¡¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¡¢²ÈÂ²¤ÇµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢É½Î©¤Ã¤ÆÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤«¤é3Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¤¤¤Þ¤¬¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¤´Ö¤â¤è¤êÅÏÉô¤µ¤ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿ã´¤¬½ª¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2¿Í¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¤¤¤É×ÉØ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£