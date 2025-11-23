¹Åç¡¡ÀïÎÏ³°¤ÎÅÄÃæ¹Êå¤¬°ÛÎã¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼»²²Ã¡ÖÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿12Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¸ñÅÞ¤ËÄ¾ÀÜ´¶¼ÕÅÁ¤¨¤ë
¡¡¹Åç¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼2025¡×¤Ë»²²Ã¡£ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î»²²Ã¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ÖÁª¼ê¥È¡¼¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¾ì½ê¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÇºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¹Åç¤Ç¤Î°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆ¹¾å¤²¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£3Ï¢ÇÆÌÜ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡£ÃÏ¸µ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ°ÊÍè12Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¹Åç¤Î³¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦Ãå¡¢¤½¤·¤Æ´¶¼Õ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¡È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»äÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿12Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡¢²þ¤á¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤«¤éÅì³¤Âç¡¢JRÅìÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤éÈóËÞ¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤È¼éÈ÷ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£16¡Á18Ç¯¤ÏÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£17Ç¯¤Ë¤Ï35ÅðÎÝ¤ÇÅðÎÝ²¦¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¡£18Ç¯¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³ØÇ¯¤ÎµÆÃÓÎÃ²ð¤È¤ÎÆóÍ·´Ö¥³¥ó¥Ó¤ÏÅ´ÊÉ¤ò¸Ø¤ê¡¢µÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤Ã¤¿°ì»þÂå¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿Ì¾Í··â¼ê¡£¹Åç¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢³¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£