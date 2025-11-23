¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¡ÈËüÇ½·¿¡É¥¦¥¨¥Ã¥¸¡ª¿Íµ¤¥³ー¥Á2¿Í¤¬»îÂÇ²òÀâ
Æ°¤¤¬¾®¤µ¤¯Á¡ºÙ¤Ë¤Ê¤ë¥·¥çー¥È¥²ー¥à¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ»¶ñ¤Ë¤âÍê¤Ã¤Æ¹¥·ë²Ì¤òÁý¤ä¤¹¡£¿Íµ¤¥³ー¥Á2¿Í¤¬¡¢ÏÃÂê¤ÎºÇ¿·¥¦¥¨¥Ã¥¸&¥Ñ¥¿ー¤òÎã¤Ë¡¢Â¨¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¥®¥¢Áª¤Ó¤ò»ØÆî¤¹¤ë¡£
¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë²¦Æ»¥¦¥¨¥Ã¥¸
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡Û¥Üー¥±¥¤SM10
µð¾¢¥Ü¥Ö¡¦¥Üー¥±¥¤¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥ß¥ë¥É¡×¥·¥êー¥º¤Î10ÂåÌÜ¡£³Æ¥í¥Õ¥È¤Ë±þ¤¸¤¿¥°¥é¥¤¥ó¥É¤È¥Ð¥ó¥¹Àß·×¤Ç¡¢¥Õ¥§ー¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤äµ÷Î¥´¶¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ò¼«ºß¤Ë¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·Á¾õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆÈ¼«¤Î½Å¿´Àß·×¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥ÖCG¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÖ¼ê¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê½Å¿´°ÌÃÖ¤òÀßÄê¡£³ÆÈÖ¼ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤È°ÂÄêÀ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ã´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿ºÌ¤Ê¥½ー¥ë¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥ìー¥äー¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¡£¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤´¤È¤Î¡É¶ì¼ê¡É¤ò¥°¥é¥¤¥ó¥É¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¡£
SPEC
¡ü»Å¾å¤²/¥Ä¥¢ー¥¯¥íー¥à¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê¥Ð¥ó¥¹³Ñ¡¦¥½ー¥ë·Á¾õ¡Ë/46¡Ê10¡¦F¡Ë¡¢48¡Ê10¡¦F¡Ë¡¢50¡Ê8¡¦F¡¢12¡¦F¡Ë¡¢52¡Ê8¡¦F¡¢12¡¦F¡Ë¡¢54¡Ê8¡¦M¡¢10¡¦S¡¢12¡¦D¡¢14¡¦F¡Ë¡¢56¡Ê8¡¦M¡¢10¡¦S¡¢12¡¦D¡¢14¡¦F¡Ë¡¢58¡Ê4¡¦T¡¢6¡¦K¡¢8¡¦M¡¢10¡¦S¡¢12¡¦D¡¢14¡¦K¡Ë¡¢60¡Ê4¡¦T¡¢6¡¦K¡¢8¡¦M¡¢10¡¦S¡¢12¡¦D¡¢14¡¦K¡Ë¡¢62ÅÙ¡Ê8ÅÙ¡¦M¡Ë
¡ü¥é¥¤³Ñ/64ÅÙ¡¡¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë/DynamicGold¡¢BV105¡¢N.S.PRO 950GH Neo
¡ü²Á³Ê/2Ëü7500±ß
K¥°¥é¥¤¥ó¥É
¤â¤Ã¤È¤â¥Ï¥¤¥Ð¥ó¥¹¡£¥Ð¥ó¥«ー¤ÇºÇÂç¤Î¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤«¤º¤Ë¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¸þ¤¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¥×¥ìー¥äー¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¥íー¥Ð¥ó¥¹K¥°¥é¥¤¥ó¥É
¥½ー¥ë¤¬¥ï¥¤¥É¤ÊK¥°¥é¥¤¥ó¥É¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ø¥Ã¥É¤ÎÈ´¤±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥íー¥Ð¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡£¥é¥Õ¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ë¡£
D¥°¥é¥¤¥ó¥É
¤ä¤µ¤·¤µ¤È¼«Í³ÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ï¥¤¥Ð¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡£¥½ー¥ë¤Î¥Òー¥ë¡¦¥È¥¥¡¢¥È¥ìー¥ê¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸Â¦¤òºï¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ó¤»µ»¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
S¥°¥é¥¤¥ó¥É
¥È¥ìー¥ê¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸Â¦¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤Ä¤±¡¢¥½ー¥ëÉý¤ò¶¹¤á¤¿¥Õ¥ë¥½ー¥ë¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥½ー¥ë¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
M¥°¥é¥¤¥ó¥É
¥½ー¥ë¤Î¥Òー¥ëÂ¦¤òÂç¤¤¯ºï¤ê¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤¤¤Æ¹½¤¨¤Æ¤â¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸¤¬Éâ¤«¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ã¥É¤ÎÆþ¼Í³Ñ¤¬Àõ¤á¤Î¥×¥ìー¥äー¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
T¥°¥é¥¤¥ó¥É
ÃÏÌÌ¤ËµÛ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥íー¥Ð¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡£¤¢¤é¤æ¤ëÆþ¼Í³Ñ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥×¥ìー¥äー¤Î°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Üー¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¡£
Àµ¤·¤¤¥½ー¥ëÁª¤Ó¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¹ª¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª
¥Üー¥±¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¥Ô¥ó¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤ë-µÈËÜ
¥Üー¥±¥¤¤é¤·¤¤Èþ¤·¤¤¥¹¥È¥ìー¥È·Á¾õ¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ë¤ª¸«»ö¡£ÎòÂå¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¥í¥Õ¥È¤Ç¤â¥½ー¥ë¥¿¥¤¥×¤´¤È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÃÀ¤Îº¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥°¥Ã¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
"¥íー¥Ð¥ó¥¹"¤Î¡ÖM¡×¤Ï¼Ç¤«¤é¤ÎÈ´¤±¤¬¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡ÖÈ´¤±¤¹¤®¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀäÌ¯¤Ê¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Ãæ¾åµé¼Ô¤Ë¤Ï¹¥¤Þ¤ì¤½¤¦¡£¥Ï¥¤¥Ð¥ó¥¹¤Ê¤¬¤é¥È¥¥¤È¥Òー¥ë¤Î¥½ー¥ë¤Ëºï¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡ÖD¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥½ー¥ë·Á¾õ¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¹½¤¨¤Æ¤â¥Ð¥ó¥¹¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤½¤ì¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¥½ー¥ë¤Î°ã¤¤¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥½ー¥ë¥¿¥¤¥×¤«¤é»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Éý¹¤Ç¥Ï¥¤¥Ð¥ó¥¹¤Î¥Îー¥Þ¥ë¡ÖK¡×¥°¥é¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥«ー¤ÇÂç¤¤Ê¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ð¥ó¥¹¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¹½¤¨¤Æ¿¶¤êÈ´¤¯¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÃ¦½Ð¤Ç¤¤ë
New¡ÖK¡×¥°¥é¥¤¥ó¥É¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â-Âç¸¶
¤ä¤Ï¤ê¡ÖSM¥·¥êー¥º¡×¤Î¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¥ó¤ò²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡È¥ï¥¤¥É¤«¤Ä¥Ð¥ó¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×"¤³¤Î¡Ö¥íー¥Ð¥ó¥¹K¡×¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¹¥°õ¾Ý¡ª¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤«¤é¤ÎÈ´¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ýー¥ë¤¬¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀ¤â¡ý¡£
¥½ー¥ë¤¬¥Ð¥ó¥¹¤Î¿ôÃÍ°Ê¾å¤Ë¡È¥¬¥ó¥Ð¤Ã¤Æ"¤¯¤ì¤ë¡£¥é¥Õ¤«¤é¤ÎÈ´¤±¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖËüÇ½·¿¡×¤Î¥½ー¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
µÈËÜÍµµ®
¡ü¤è¤·¤â¤È¡¦¤æ¤¦¤¡¿1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¥´¥ë¥ÕÉô½Ð¿È¡£ÀéÍÕ¸©°°»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¥×¥é¥¶72¡×¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ø¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤â»²Àï¡£¼«¤é¹©Ë¼¡ÊJAM's GOLF LABO¡Ë¤ò±Ä¤à¤Û¤É¡¢¥®¥¢¤Ø¤Î¿¼¤¤Â¤·Ø¤ò¤â¤Ä¡£
Âç¸¶·òÍÛ
¡ü¤ª¤ª¤Ï¤é¡¦¤±¤ó¤è¤¦¡¿1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¥´¥ë¥ÕÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢±üÅèÀ¿¾¼¥×¥í¥³ー¥Á¤Î¤â¤È¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤È¥®¥¢¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ö¡£¸½ºß¤Ï¡ÖTHE REAL SWING GOLF STUDIO¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥¯¥é¥Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡áÊÔ½¸Éô¡¢ÀÐÀîÂçÍ´
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡áÆü¿À¥°¥ëー¥× Ê¿Àî¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö