¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¸¶°ø
Àº¿À²Ê°å¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡Ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ò²õ¤¹NG¹ÔÆ°
¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤ë
¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¤³¤È
º£Æü¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»þ¡¹¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬°¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡ÖÂÔ¤Ä¡×¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢LINE¤òÁ÷¤Ã¤¿¸å¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÖ»ö¤¬Íè¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÏ¢Â³¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡×¹ÔÆ°¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡ÖÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¤Î¤«
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¦¤¶¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬°¤¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ò¾¯¤·¤À¤±¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÁê¼ê¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤À¤±¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Öº£¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¾¯¤·¤À¤±¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡
²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤âLINE¤Ç¤âÅÅÏÃ¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬°ìÅÙÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤òÂÔ¤Ä¡½¡½¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤Ï¡Ö1±ýÉü¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Áê¼ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡©
¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·Áê¼ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜÅö¤ËÂç»ö¤ÊÍÑ»ö¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²ñ¹ç¤Î»²²Ã¡¦ÉÔ»²²Ã¤ÎÊÖ»ö¤¬Íè¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÊÖ»ö¤¬Íè¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡×µ¤¼Á¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÖ»ö¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ò¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¡¢Äù¤áÀÚ¤êÄ¾Á°¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
