µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ½Ð¾ì¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬32»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡ª¡¡Ä¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤¬22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ª¥µ¥¹¥Êvs¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡2Ê¬¤±7ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ11¤Î¥ª¥µ¥¹¥Ê¤È3¾¡4Ê¬¤±5ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ13¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Î°ìÀï¡£¶¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Î¡È¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¡É¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥½¥·¥¨¥À¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡£¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥Ç¥£¥ß¥ë¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á°Àþ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤â¥Ü¡¼¥ë¤³¤½ÊÝ»ý¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£¹¶·â¤ÇÎÉ¤¤·Á¤¬¤¢¤Þ¤êºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢40Ê¬¤Ë¥ª¥µ¥¹¥Ê¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢ÏÈ¤òÂç¤¤¯³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â42Ê¬¡¢¥ª¥µ¥¹¥Ê¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥²¡¼¥à¤òÆ°¤«¤¹¡£±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¥Æ¥Ê¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥ª¥µ¥¹¥Ê¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤¬¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢53Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬¥ï¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÅêÆþ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È59Ê¬¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤«¤éµÕ¥µ¥¤¥É¤Î¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¥½¥·¥¨¥À¤¬°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡µÕÅ¾¤·¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥²¥Ç¥¹¤ËÂå¤¨¤Æµ×ÊÝ¡¢¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¤ËÂå¤¨¤Æ¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¥½¥·¥¨¥À¤ÏµÕÅ¾¤·¤¿Àª¤¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥´¡¼¥ë¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡£µ×ÊÝ¤â»Å³Ý¤±¤ò¸«¤»¤ë¤¬¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤Ãæ¡¢82Ê¬¤Ë¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬Âç»Å»ö¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê±¦Â°ìÁ®¡£GK¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤ÇÄ¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥´¥é¥Ã¥½¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¾¯¤·Í¾Íµ¤¬½Ð¤¿¥½¥·¥¨¥À¤À¤Ã¤¿¤¬87Ê¬¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¥¤¥Ë¥´¡¦¥¢¥ë¥®¥Ó¥Ç¤¬¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ·ã¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¡£¤³¤ì¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Ï1¿Í¾¯¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥ª¥µ¥¹¥ÊÂ¦¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£µ×ÊÝ¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Çº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤âGKÀµÌÌ¤Ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ª¥µ¥¹¥Ê¡¡1¡¼3¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡¼0¡¡42Ê¬¡¡¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¥Æ¥Ê¡Ê¥ª¥µ¥¹¥Ê¡Ë
1¡¼1¡¡53Ê¬¡¡¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë
1¡¼2¡¡59Ê¬¡¡¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë
1¡¼3¡¡82Ê¬¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë
