¡Úµð¿Í¡Û»³À¥¿µÇ·½õ¡¡·ÀÌóÊÝÎ±¤ò£Ó£Î£ÓÈ¯¿®¢ªºï½ü¤ËÈ¿±þ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡Ö¾Ç¤ê¡×¡ÖÅÁ¤¨Êý¤¬¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î¹âÂ´£¶Ç¯ÌÜ¡¦»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬µåÃÄÂ¦¤È¤ÎÍèµ¨·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¡ÖÊÝÎ±¡×¤·¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³À¥¤ÏÀ±ÎÇ¹â»þÂå¤Þ¤Ç±üÀî¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¶¯¸ª¤ÇÌÄ¤é¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Ï£Æ£Á²ÃÆþ¤·¤¿¹ÃÈå¤ä´ßÅÄ¡¢Âç¾ëÂî¡¢¾®ÎÓ¤é¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤Æ°ì·³½Ð¾ì¤Ï£±»î¹ç¡¢ÄÌ»»¤Ç¤â£±£¶»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£·Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸ÌÌ¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢»³À¥¼«¿È¤¬Íèµ¨¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢°ìÅÙ·ÀÌó¹¹²þ¤òÊÝÎ±¤Ë¤·¤¿·Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»³À¥¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±Î½Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¤½¤³¤½¤³¡ÊÀïÎÏ³°¤ä¼«Í³·ÀÌó¤ÎÁª¼ê¤¬¡Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µîÇ¯¤ÏÆ±¤¸¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¤ÎµÆÅÄ¡Ê³ÈÏÂ¡Ë¤¬ÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£»³À¥¤ÏµÆÅÄ¤È¤«¤Ê¤ê¿ÆËÓ¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¡Ø·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¾å¡Ê°ì·³¡Ë¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»¡¤·¤¿¡£
¡¡µÆÅÄ¤Ï»³À¥¤È¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Ç£³°ÌÆþÃÄ¡£ºòÇ¯£¹·î¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎµÆÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¯¾Ç¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÌ¤ÎÆ±Î½¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÅÁ¤¨Êý¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Ò²ñÅª¤ËÎ©¾ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡ØÅÁ¤¨Êý¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤½¤³¤Ï½ÅÍ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤ÎÊÝÎ±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³À¥¤ÏµåÃÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÍèµ¨¤ËÎ×¤à¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÂ¾µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÄ¾ÃÌÈ½¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£