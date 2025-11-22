今回ご紹介するのは、顔を揉まれるのが大好きな三毛猫の「ギャル」ちゃん。注目を集めたのは、飼い主さんの手に包まれた口元が、上下に“ムギュムギュ”と動く様子をとらえた動画でした。投稿はXで85.2万表示、4.9万いいねを獲得。「なんていいマズル！」「永遠に見ていられる」といった声が寄せられ、大きな反響を呼んでいます。

【動画：顔を揉まれるのが大好きな三毛猫…可愛すぎる"口元"】

Xアカウント『カワウソ祭』に登場するのは、三毛猫の女の子「ギャル」ちゃん。野良猫時代、ガリガリに痩せて倒れていたところを保護され、飼い主さんのもとへやってきたそうです。つらい経験があったにも関わらず、ギャルちゃんはとても温厚で、人懐っこい性格なのだとか。

そんなギャルちゃんは、飼い主さんに「顔を揉まれること」が大好き。しかも、かなり“強め”に揉んでほしいと要求するのだそうです。今回投稿されたのは、そんなお願いに応えてギャルちゃんのお顔を揉んでいる様子でした。

ギャルちゃんの口元を手で包み込み、上下にムギュムギュと動かす様子は、何ともいえない可愛さ。ぷっくりした口周りがたまらなく、思わず見入ってしまいます。

口元をムギュムギュ…可愛すぎる光景に反響続々

ギャルちゃんの口元だけを大きくクローズアップした動画は、Xで大きな反響を呼びました。「想像よりむぎゅむぎゅしていて笑ってしまいました」「ずっと見てしまう！」「エステですね」「あー効く効く」「表情見えないのにめちゃくちゃ可愛いんだが！」「なんていいマズル！可愛すぎる！」など、称賛コメントが次々と寄せられています。

キュートな口元で多くの猫好きさんを魅了したギャルちゃん。普段は都会から離れた山小屋で、のんびりと暮らしているのだそうです。Xアカウント『カワウソ祭』では、飼い主さんが勤務する荒木町の『BAR花曇り』の情報と共に、そんなギャルちゃんの日常も発信されています。

