お笑いタレントの明石家さんま（70）が21日放送のフジテレビ系「さんまのまんま 明石家おしゃべり万博！開幕SP」（後9・00）に出演。現在アニメを制作中と明かし、ゲストの4人組バンド「SUPER BEAVER」のボーカル・渋谷龍太（38)に主題歌を直依頼した。

さんまはトークの中で「主題歌なんかも作っていただけるんでしょ？お願いすれば」と言い、渋谷が「そうですね。いろんなオファーは今、いただいたりして、一生懸命制作もやりつつなので」と答えると「やっぱり…はぁ〜、忙しいか」とつぶやいた。

さらに「1年後は忙しい？」と聞き、渋谷が「えっと、何日とかもう決まってらっしゃるような？」っとけげんそうな顔をすると「2年後。おそらく2年後なんですよ」とさんま。渋谷は「事と次第によっちゃあ、こじ開けます。気になるなあ、なんだろう」と言うが、さんまも「それはもう、言われへん」と言うが、気になりすぎて渋谷は「開きました、開きました、今」と語った。

するとさんまは「これ、言うたらあかんなあ」と言いながらも「アニメ制作に入っているんですよ。ぶっちゃけた話すると。主題歌を誰にしましょうって話になっていたんですよ」と明かした。

共演の女優・北川景子から促される形で手を上げた渋谷に「行けるか？」と聞き、「行きます」と渋谷。北川も「行けるよね！」と背中を押すと、さんまも「お母さん」とツッコんだ。さんまは「一応、プロデューサー企画として監督に聞いてみます。本番で言うてしもうたからね、君。証拠Vが残ってしまうねんで」と言い、北川からも「できるよね。やらせますので」と言われると「お願いします」と宣言していた。