自らの失職に伴う静岡県伊東市長選（12月7日告示、14日投開票）への出馬を表明した前同市長の田久保真紀氏（55）が21日、エジプト出身のタレント・フィフィ（49）のYouTubeチャンネルにリモート出演した。



【写真】こらえきれず涙ぐむ田久保真紀氏

田久保氏は「伊東市長をしておりました田久保真紀と申します」とあいさつ。フィフィが「これちょっとおもしろい話で…みなさんちょっと笑える話じゃないんだけど、田久保さん東京にいらっしゃるんですよね」と、田久保氏が東京からリモート出演していると説明した。



フィフィが「理由が大学の同窓会？」と問うと、田久保氏は「きょう本当にたまたまなんですけど、地方の方から久しぶりに出てくる同級生がいるもので、同級生がやってるお店にみんな集まって」と、大学の同窓会出席のため上京しているとした。



学歴詐称問題で揺れる田久保氏に、フィフィは「東洋大学のね。大学には入られてますもんね。だからみんなで同窓会を！おもしろい」笑いながら話を向ける。田久保氏は「はい、そうです。たまたまなんですけど、きょうすごい久しぶりに会う友だちや後輩もちょっといるみたいで」と答え、卒業したかどうかには触れなかった。



フィフィは「しかも移動している時にまったくマスクとかしてらっしゃらないから、普通に小田急線に乗ってめちゃくちゃみんなに話しかけられて。時の人ですからね。大変でしたね」と、田久保氏が電車で上京したことを視聴者に伝えた。



田久保氏は「なんか（時の人になっている）意識がなくて、普通に生活をしてるんですけど、ふだんもふつうにごはん食べに行ったり、すき家とか回転ずしとか普通に食べに行ってて。きょうも小田急の急行電車に乗ってきたんですけど、さすがにリュックは黒いのに変えてきました」と、トレードマークとなった紫色のリュックサックは背負わなかったとした。



フィフィから「ご結婚はされてないんですか」と問われた田久保氏は「一度もしてないです」と未婚を告白。続けて「周りで誰か支えてくださっている方がいるのかどうかっていうのが心配だったんですが」と迫られると「それはおかげさまで。パートナーはいます」と、パートナーがいることを明らかにした。



田久保氏は「もう結構、長いですね」と語ると、フィフィは「もう十何年くらい一緒にいらっしゃる方がいるということで、その方が今回の騒動の時にも近くにいらっしゃって。心の支えの方がいらっしゃった」と補足した。



（よろず～ニュース編集部）