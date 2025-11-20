サッカー日本代表はこのほど、ガーナ、ボリビアと国際親善試合を実施。ガーナには2-0、ボリビア戦は3-0で勝利した。

元日本代表で、現在はサッカー解説者として活躍する城彰二氏は、この2試合をどう見たのか。話を聞いた。



「本当に日本の強さを感じた」ガーナ、ボリビアに完勝できた要因

――2025年シーズン、最後の親善試合となるガーナ戦は2‐0、ボリビア戦は3‐0でした。

城彰二さん（以下、城） 2試合とも危なげない、完勝とも言える試合でした。ガーナ戦は、「あれっ？」って思ったんです。いつもアフリカのチームと対戦すると相手のスピードや身体能力の高さに苦しんだり、悩んだりすることが多いんです。でも、それが今回はまったくなかった。

選手のコンディションがいいのもあると思うけど、プレーに自信が満ちていた。ハイプレスからボールを奪ってショートカウンターを狙ったり、遅攻ではうまくボールをさばきながら相手を崩していくことができていた。チームの戦術が全選手に浸透して、やろうとしていることがまとまって出来ていた。それって、「自分たちがやれる」という自信がないとなかなかできないんですよ。

――ボリビア戦も終始安定した試合運びでした。

城 ボリビアは、ボールを保持しようとしていたけど、すぐにボールを下げたり、あんまり怖さがなかったですね。日本のスピードがあるプレスに相当プレッシャーを感じてプレーしていたと思います。日本は4バックにして、3バックの時と何か差が出るかなと思ったけど、何の問題もなかった。

サイドバックに高い位置を取らせて、3バックのときのウィングバックと同じようなプレーで相手を圧倒していた。相手にもっと力があれば違う展開になったと思うけど、やりたいようにプレーしていた。追加点も効果的で、失点もゼロで締めた。ここまでできるんだと思うと、本当に日本の強さを感じました。

――自信を持ってプレー出来ている理由は何だと思いますか。

城 ひとつは、先月のブラジル戦の勝利がすごく自信になったと思います。自分たちはこのサッカーでやれるんだと明確になったことで、今回の2試合は自信を持ってプレーしていた。本当に強くなったなぁという印象です。

「トータルバランスが抜群にいい」と評価した森保ジャパンのディフェンダーは？

――この2試合は、5得点、失点ゼロでした。守備が安定していたと思いますが、目立った選手はいますか。

城 鈴木（淳之介）は、すごく良かったですね。彼は、ディフェンスの選手としてのトータルバランスが抜群にいいんですよ。スピードがあるし、対人の強さ、高さもある。また、周囲との連携もスムーズだし、ポジショニングも良いので、安定感があるんです。

たぶん、鈴木の台頭は、チームにとって最大のプラスでしょう。このままいけばW杯でのレギュラーはもちろん、W杯後のチームの主力になっていくんじゃないかな。そのくらい能力が高い選手だと思います。

――10月シリーズから代表に復帰した谷口（彰悟）選手も良かったですね。

城 谷口は、経験値が高い選手だから復帰しても何の違和感もなかった。うまくポジションを取り、バランスを保ち、ラインの上下動も緻密にしていた。相手が攻撃してきた際には周囲に指示しながら味方をうまく使ったり、先を読んでプレーしていたので、それこそ経験値だなと思いましたね。

ただ、彼の場合、スピードのある相手だと対応が少し後手に回ってしまう。うまく先を読んで良いポジションを取れるのが彼の良さなので、強い相手とやった時、どのくらい対応できるか、ですね。

――最終ラインの生存競争は苛烈になってきたという感じですか。

城 これまでは冨安（健洋）や伊藤（洋輝）が怪我で抜けると「最終ラインは大丈夫か」と言われていたけど、今はそういう不安がまったくなくなりました。たぶん、彼らが代表に戻ってきても居場所があるかというと、今はないと思う。そのくらいセンターバックの層が厚くなった。

正直、鈴木を始め、谷口、渡辺（剛）、板倉（滉）らは頭ひとつ抜けているので、ここに食い込んでくるのは、簡単ではないと思います。

「もっとも評価を高めた」「ファーストチョイス」と評価した選手は…

――この2試合でもっとも評価を高めた選手は誰になりますか。

城 佐野（海舟）でしょう。ボランチとして今、遠藤（航）を超えて、ファーストチョイスになっていると思います。彼の良さは、まず危険察知能力の高さ。攻撃をしながらも危ないと思ったり、攻守の切り替えのところで一番先に守備に行く。

中盤にボールが入ると必ずプレッシャーにいくし、ボール奪取の能力が高い。それができる体の強さもある。でも、佐野の本当の良さは、ボールを奪った後のプレーにあるんです。

――具体的に言うと、どういうプレーでしょうか。

城 例えば、遠藤が良い時は、読みが働いて潰してボールを奪い、それで縦パスをつけたり、サイドチェンジのパスを出したり、守備とパスのうまさが高く評価されてきたと思うんです。でも、奪ったボールをそのまま前に持ち出していくプレーがなかった。

佐野は、それができる選手。奪ってパスも出せるし、自分で保持して前にも行ける。その推進力は彼にしかないものだし、それがチームに絶大な効果を及ぼしている。簡単にいうと遠藤の守備の強さと、守田（英正）の攻撃力をうまく組み合わせたようなバイタリティ溢れる選手です。

――佐野選手の存在がボランチの組み合わせに一石を投じている感じですか。

城 今後は、佐野と誰か、というのがテーマになってくると思います。ガーナ戦で組んだ田中（碧）は良かったし、鎌田（大地）との相性も良い。ただ、鎌田はサッカーをよく理解しているし、うまいけど、引いたポジションでのプレーを強いられると彼の良さが消えてしまうので、強い相手との対戦の場合どうなるか。

でも、今は佐野と鎌田がベストかなと思います。遠藤と佐野のコンビは、現実的ではないかな。相手に主導権を握られ、ボールを支配される展開なら可能性はあるけど、同じタイプなので。その前に遠藤は自分のコンディションを戻さないと。リヴァプールでは試合に出られていないので、そういうところでも今は佐野や他の選手と差が開きつつあると思います。

「彼が怪我で抜けてしまうと戦術が機能しなくなる」今の森保ジャパンの不安要素

――9月、10月、11月の計6試合を見て、逆に不安を感じた部分はありますか。

城 センターフォワードが上田（綺世）しかいないことですね。小川（航基）と町野（修斗）がいるけど、上田とはまだ大きな実力差がある。日本の攻撃は、2列目の得点が主で、そういう選手を配置しているけど、彼らを活かすためには1トップのポストプレーが必須になる。

でも、小川も町野もポストプレーを含め、流れのなかで2列目を活かすプレーが出来ていない。それが出来るのが今は上田だけなので、彼が怪我して抜けてしまうと、他の選手が良くても戦術が機能しなくなる。そもそも上田だけじゃW杯を戦う上でもキツいので、ここはこれまでもこれからも課題ですね。

――2025年シーズンは、8勝2敗3分けでした。チームの成長は感じられましたか。

城 今年は、チームのレベルが2、3段階ぐらい一気に上がったと思います。その要因のひとつは、新しい選手の台頭ですね。鈴木や佐野を始め、中村（敬斗）も、三笘（薫）が不在の間にいいプレーを見せて、今は中村の方が上じゃないかというぐらい評価が高い。

前はレギュラーとサブの間には大きな差があったけど、今はほとんどなくなった。こうした選手が出てくることでチーム内のレギュラー争いが激しくなり、その結果、主力組のプレーの質もかなり高くなってきた。堂安（律）のパフォーマンスを見ていると、負けられないという気持ちが見えるし、プレー自体も非常に良くなった。競争が個の成長に繋がり、それがチームにも還元されている感じですね。

――日本代表は、強くなったということでしょうか。

城 今の代表は、選手が交代で入れ替わってもそれほど差がなく、みんなが同じ方向を向いてプレーできている。戦術の理解度、表現力も格段に上がっていると思います。それに選手層も分厚くなって、日本はどんどん強くなっている。

ただ、欧州の強豪国と試合が出来ていないですし、メキシコ戦とアメリカ戦以外はすべてホーム。選手はW杯本番と親善試合の違いを理解していると思うので、そこだけは勘違いしてほしくないですが、それにしても今年はいい流れでチームを作ることが出来た。正直、カタールW杯の時のチームよりも今の代表の方が数倍強いと思います。

取材・文＝佐藤俊

（城 彰二）