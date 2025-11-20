【実話】36歳で卵巣嚢腫の手術をした独身女性。検査で次々と病気の疑いが発覚＆当時の苦悩を語る【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
まえだ永吉(@eikiccy)さんは2025年8月にX(旧Twitter)で『卵巣嚢腫手術レポ』という作品を投稿し、注目を集めている。著者が卵巣嚢腫を患い、検診を受けるうちに子宮頸がんなどさまざまな病気の疑いが発覚！そして36歳で手術をするというエピソードだ。本作を描いたきっかけや当時の心境などについて、まえだ永吉さんにインタビューした。
――本作を描かれた経緯について、お聞かせください。
入院手術が決まったとき、入院生活がどんな感じなのか、手術後の痛みや過ごし方はどんな感じなのか全くわからず不安でしたが、ほかの人が描いた手術レポ漫画をネットで読み漁り入院生活の想像ができました。これだけでも相当不安が解消されてあまり緊張せず、入院生活を送ることができました。おそらく病院によって治療方針が違ったり、人それぞれ手術後の症状が違ったりすると思うので、こういう体験談レポはあればあるだけ参考になると思います。同じように私が描くことでこれから腹腔鏡手術をする人の不安が少しでも和らげばいいな、と思い描き始めました。
――27歳のころに卵巣奇形腫と診断され、それ以降検査でさまざまな病気の疑いがありましたね。まえだ永吉さん自身、当時はどんな心境でしたか？
27歳のころは、まだ結婚も子どももあきらめていなかったので、かなりショックを受けました。検査結果がかなり悪いこともあったので気が気じゃなかったです。いろいろとあり34歳のころ、人生に疲れてしまって結婚も子どももあきらめました。それからは婦人科系の検査結果にショックは受けなくなり、むしろ子宮頸がん検診は「異常なし」になるなど好転していきました。吹っ切ったのが精神的にも身体的にもよかったのかもしれません。無理なことはするもんじゃないですね。
――9年後に病院でチョコレート嚢胞だと診断され、手術のために5日ほど入院されましたね。入院では、どんなことが一番つらかったですか？
なかなかぐっすり眠れなかったことでしょうか。子どものころからかなり目ざといので、少しの物音でも起きてしまいます。だからといって個室にする財力もないので...（泣)。特に入院初日はほぼ寝ていないです。あとはWi-Fiが病室では使えないのがつらかったです。普段どれだけスマホに依存しているのかわかりました...。
――本作で描かれている以外に、入院に関する余談話があればお聞かせください。
余談というか、漫画でも描いてるんですがお世話になった病院の先生や看護師さん、スタッフさんが皆明るく楽しいキャラをしていて入院中でも暗くなりませんでした。あらためて医療従事者の方々ってすごいお仕事だなと思いました。あと主治医がほぼ毎日私の様子を見に来てくれてたんですがちゃんと休んでるのかな...と心配になりました。
――最後に、現在病気を治療されている読者の方にメッセージをお願いします。
入院手術前はめちゃくちゃ不安かと思います。でも麻酔が一瞬で効くので手術も一瞬で終わります。その後の傷の痛みがしんどいですが、今となっては「そんな事もあったなぁ〜」という感じです。あっという間に普通に生活できるようになります。手術の翌日に主治医が「これからよくなっていく一方だからね」と言っていたのですが、本当にその通りです。私もチョコレート嚢胞を再発させないために薬飲んだり通院したりと治療中です。一緒に頑張りましょう！
本作では、病院での検査や入院生活の様子などがリアル＆コミカルに描かれている。まえだ永吉さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人はこの機会に読んでほしい！
取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。