その高見え服【しまむら】だったの！？ マニアの戦利品♡「ベロアワンピ」

カジュアルな装いでも、どこかリュクスなムードが欲しい大人コーデ。冬の着こなしには、光沢感としなやかな落ち感が魅力のベロア素材を取り入れてみて。今回紹介する【しまむら】マニアが見つけたベロアワンピ & ジャンスカなら、プチプラなのに手軽に上品さをプラスできそうです。

ストンと落ちるシルエットで細見え効果を狙えそう！

【しまむら】「TT＊ANNAベロアOP」\1,639（税込）

@aiii__13kさんが「細見えすぎてやばい」と注目したのが、こちらのベロアワンピース。ストンと落ちるようなシルエットが特徴で、体のラインを拾いにくく、すっきりと着こなせそうなのが魅力です。ベロア特有の上品な光沢が高見えし、シンプルなデザインに華やかさをプラス。ビスチェやジレをレイヤードして楽しむのもおすすめです。

2通りの着こなしを楽しめるジャンスカ

【しまむら】「2WAYベロアOP」\1,089（税込）

インナーを合わせて自分らしいレイヤードスタイルが楽しめるジャンパースカート。前後2WAY仕様で、深めのUネック・シンプルな丸首とシーンに合わせて使い分けも可能です。@aka_wear__さんも「ゆとりもあり楽ちん」と絶賛。楽ちんでもちゃんとおしゃれを楽しみたいという大人女性におすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@aiii__13k様

@aka_wear__様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M