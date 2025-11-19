凛々しいサムライ姿で…目黒蓮が『SHOGUN』ファーストで「カナダ移住」の並々ならぬ決意

10ヵ月にも及ぶ海外での撮影に

超人気グループ『Snow Man』の目黒蓮（28）が米ハリウッド製作の世界的ドラマ『SHOGUN 将軍』のシーズン２に出演することになった。配信のディズニープラスが11月18日に発表した。

目黒が演じるのは新キャラクターの和忠（かずただ）役。目黒は出演にあたり

〈去年、ディズニープラスでSHOGUNの配信を観させて頂いた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました〉

とコメントを寄せた。

自身で作品に関する記事を調べ上げ、今年行われたオーディションに参加。見事に“チームSHOGUN”の仲間入りを果たした。

目黒は

〈僕はこの１年、SHOGUNの撮影をしているところをずっとイメージしてきました。たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います〉

と力強く語った。

『SHOGUN』シーズン１は俳優の真田広之（65）が主演兼プロデューサーを務めた戦国巨編。昨年の第76回エミー賞で連続ドラマ部門の主演男優賞、今年の第82回ゴールデン・グローブ賞でテレビドラマ部門の主演男優賞を、それぞれ受賞した。

本サイトが取材したある芸能プロダクション関係者によれば、

「SHOGUN続編のオーディションがあることは私も聞きましたが、ネックだったのは拘束期間の長さ。来年１月からカナダのバンクーバーで約10ヵ月間、SHOGUNの撮影に専念しなければなりません。日本の芸能活動と両立するのはほぼ不可能。すでに来年の仕事が決まっている俳優はスケジュール的に厳しい。それだけに売れっ子の目黒さんが出ると聞いてびっくりしました。普通はありえない。おそらく“SHOGUNファースト”でスケジュールを組んだのだと思います」

と驚きを隠さない。

つまり来年１月以降、目黒はカナダにしばらく拠点を移すことになる。並々ならぬ決意といえよう。音楽関係者によると

「Snow Manのメンバーも目黒さんの決断を後押ししています。どこかのタイミングでカナダに会いに行くことも考えているようです」

という。

Snow Manにも紅白のオファーがあったが……

Snow Manを巡っては、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手に名前がないことが話題となった。ジャニーズ事務所改め『STARTO ENTERTAINMENT』から３年ぶりに出場するのは、現状ではKing ＆ Princeのみ。選考過程ではSnow Manにもオファーが届いたが、辞退したという。

「辞退報道を受けてNHKとSnow Manの“確執”を疑う声もありますが、それは少し飛躍しすぎですね。Snow Manはここ数年、大みそかは配信ライブを行っており、これがファンにも大好評。初開催の‛23年は同時接続数が133万人を超え、昨年もおよそ127万人がリアルタイム視聴しました。今年の開催はまだ決まっていませんが、来年１月からカナダに旅立つ目黒さんを送り出したいファンは多いと思いますよ」（スポーツ紙記者）

目黒が尊敬するSHOGUNの真田広之は‛05年に米ハリウッドに拠点を移した。日本の仕事はCMなどが大半で、ドラマや映画のオファーがあっても断っている。

「真田さんは日本嫌いというわけではなく、自由闊達なハリウッドの製作現場が気に入っているのです。向こうでは俳優と裏方は“対等な立場”でひとつのファミリー。目黒さんもそうした世界に飛び込みたかったのでしょう」（同・スポーツ紙記者）

ギャラも日本と違って、きっちり拘束時間に対して支払われる。SHOGUNシリーズ１に出演した俳優・西岡徳馬（79）が昨年11月放送のフジテレビ系『ぽかぽか』で語ったところによると、撮影が押して時間超過となった場合、スタッフのギャラは残業８時間を過ぎると1.5倍、12時間過ぎると倍になるそう。エキストラ役の中にはセリフをひと言も喋らずに600万円稼いだ者もいたという。

「俳優・目黒蓮」にとって最大の挑戦になりそうなSHOGUN出演。凛々しい“サムライ姿”で、世界に羽ばたくことができるか――。