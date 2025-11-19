¡ÚÃæÌî¥¿¥ï¥Þ¥ó»¦¿Í¡¦¸åÊÔ¡Û¡Ö¤Þ¤À¤º¤Ã¤ÈÈà¤¬¹¥¤¡×Îø¿Í¤ò¥Ï¥µ¥ß¤Ç»É¤·»¦¤·¤¿½÷¤¬¼çÄ¥¤·¤¿¡ÉÌµºá¡É
¥Û¥¹¥È¤«¤éÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²áµî
ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¸øÇ§²ñ·×»Î¤ÎÃËÀ£Á¤µ¤ó¤Î¼ó¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤ò»É¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²Ã×»àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿º´Æ£¶×ÈþÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤¬11·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤Èº´Æ£Èï¹ð¤Ï¡Ç24Ç¯£¹·î16Æü¡¢ÃæÌî¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÅö»þ¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿£Á¤µ¤ó¤Îº¸ðôÉô¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤òÆÍ¤»É¤·¡¢»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é¸øÈ½¤Çº´Æ£Èï¹ð¤Ï¡¢
¡Ö»ä¤¬Èà¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤ò»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£Èï¹ð¤Î¸ý¤«¤é»ö·ïÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾õ¶·¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£ÊÛ¸î¿Í¤«¤éº£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿ôÉÃ´Ö¤ÎÄÀÌÛ¤Î¸å¤Ë¡¢
¡ÖÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æº´Æ£Èï¹ð¤Î¸ý¤«¤é¼«¤é¤Î·ÐÎò¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
»³¸ý¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿º´Æ£Èï¹ð¤Ï¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¡Ç19Ç¯¤Ë½¢¿¦¤Î¤¿¤á¾åµþ¡£¤·¤«¤·£±Ç¯¤ÇÂà¿¦¤·¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍ½È÷¹»¤ËÄÌ¤¦¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¼ø¶È¤È¤Ê¤êºÃÀÞ¡£°û¿©Å¹¤äÉÔÆ°»º²°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¿©¤¤¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËTikTok¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Û¥¹¥È¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥ÖÄÌ¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥Û¥¹¥È¤«¤é¡¢
¡Ö¤ª¥«¥Í¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁÝ½üÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¥«¥Í¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡ÊÂ¾¤Î¥Û¥¹¥È¤Ë¡Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀú¤é¤ì¡¢¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÄÌ¤¦¥Ú¡¼¥¹¤â½µ£±²ó¤«¤é£³¡¢£´²ó¤ÈÁý¤¨¡¢Çä³Ý¶â¤Ï¤É¤ó¤É¤óËÄ¤ì¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Çä³Ý¶â¤òÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¥Û¥¹¥È¤ÏÉ¿ÊÑ¡£¡Ö¥ª¥Þ¥¨¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥Ø¥ë¥¹¤ÇÆ¯¤«¤µ¤ì¤¿¡£
Êì¿Æ¤Ë¤¦¤½¤ò¤Ä¤¡¢¤ª¥«¥Í¤ò¼Ú¤êÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼Ú¶â¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤¿¡£Êì¿Æ¤Ë¥Û¥¹¥È¤Ë¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¡¢Êì¿Æ¤ÈÁÄÉã¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤6000Ëü±ß¤òÊ§¤Ã¤¿¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁ´³Û¤ÏÊ§¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥¹¥È¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ìÊÉ¤Ë²¿ÅÙ¤âÆ¬¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤é¤ì¡¢´é¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù
¤½¤ó¤ÊÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ÎÃæ¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬£Á¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ç24Ç¯¤ÎÇ¯»Ï¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿º´Æ£Èï¹ð¤Ï¡¢
¡Ö¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¡×Æâ¤Ïº´Æ£Èï¹ð¤Î¶¡½Ò¡Ë
¤È¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
£²·î¤Ë£Á¤µ¤ó¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ã¦ÌÓ¾É¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£Á¤µ¤ó¤Ïº´Æ£Èï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Îº´Æ£Èï¹ð¤â¤³¤¦¹¥°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¤È´îÅÜ°¥³Ú¤¬·ã¤·¤¯¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´îÅÜ°¥³Ú¤¬·ã¤·¤¤¤³¤È¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
£²¿Í¤Ï¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯£··î¤Ë»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£¥Û¥¹¥È¤Ë¶¼¤¨¤ëÀ¸³è¤«¤é¡¢°¦¤¹¤ë£Á¤µ¤ó¤È¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÀ¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿º´Æ£Èï¹ð¤À¤¬¡¢¼Ú¶â¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£º´Æ£Èï¹ð¤Ï¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿²áµî¤ÎµÒ¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë²ñ¤¤¡¢¤ª¥«¥Í¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅöÁ³¡¢£Á¤µ¤ó¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²èÊÔ½¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±ÅÙ¡Ø¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¡Ê¼ÁÌä¤ò¡ËÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º´Æ£Èï¹ð¤ÏË¡Äî¤Ç¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼Ú¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µ¿Ç°¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£Á¤µ¤ó¤Ïº´Æ£Èï¹ð¤È¤Î¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
»ö·ïÅöÆü¤Î£¹·î16Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº´Æ£Èï¹ð¤Ï²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï½ËÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤Î»ñÎÁ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¡¢ÆüÈæÃ«¤Ë¤¢¤ë£Á¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¤Ë£²¿Í¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë´ó¤Ã¤¿¥Ñ¥ó²°¤Ç¤ÎÇã¤¤ÊªÃæ¤Ë¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸ýÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤Î¤¢¤ëÃæÌî±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¸±°¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡££Á¤µ¤ó¤Îµ¡·ù¤ÏÄ¾¤é¤º¡¢ÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£Èï¹ð¤Ï¡¢
¡Öµ¡·ù¤òÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤¢¤²¤ë¤è¡×
¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡Ø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤è¡Ù¡×
¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£Á¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢
¡Öº£²ó¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤êÊÖ¤¹¡×
¤È·ãÅÜ¡£µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤âÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º´Æ£Èï¹ð¤Ï£Á¤µ¤ó¤ò¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤é¤»¤è¤¦¤È¥Æ¥ì¥Ó¥é¥Ã¥¯¤Î°ú¤½Ð¤·¤«¤é¥Ï¥µ¥ß¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢
¡Ö±¦¼ê¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤ò»ý¤Á¡¢¼Ð¤á²¼¤Ë¸þ¤±¡ØºÂ¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¾Ú¸À¡££Á¤µ¤ó¤ÏµñÈÝ¤·¡¢Î¾¼ê¤Çº´Æ£Èï¹ð¤ÎÎ¾¼ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡Ö¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡ØÎ¥¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤«¤éÌó10ÉÃ¸å¡Ä¡Ä¡£
¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
£Á¤µ¤ó¤«¤éµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¡¢º´Æ£Èï¹ð¤Ï119ÈÖÄÌÊó¡£ÅÅÏÃ¸ý¤Ç»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¸í²ò¤¬²ò¤±¤ì¤Ðµ¢¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ÂáÊá¸å¡¢·Ù»¡½ð¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤¿º´Æ£Èï¹ð¤Ï¡¢
¡Ö¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¡×
¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬£Á¤µ¤ó¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ê»¦¤¹¡Ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸í²ò¤¬²ò¤±¤ì¤Ðµ¢¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤È¡¢»öÂÖ¤Î½ÅÂç¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ò»ä¤Î¼ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡¢±¦¼ê¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥µ¥ß¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤¿¡£Äñ¹³¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÄñ¹³¤Ë»õ¸þ¤«¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼ó¤ÎÊÕ¤ê¤ËÀ£»ß¤á¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤¿¡£º¸Â¦¤Îº¿¹ü¤Î¾åÉÕ¶á¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡Ó¡Ê¸¡»¡Â¦¤Î¶¡½Ò¾Ú½ñ¤è¤ê¡Ë
»ö·ïÄ¾¸å¤Î¡¢º´Æ£Èï¹ð¤Î¶¡½Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¡¢º´Æ£Èï¹ð¤Ï¡Ò±¦¼ê¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤¿¡Ó¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¡£¶¡½Ò¤ò°ìÅ¾¤µ¤»¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ó¤«¤é·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç»É¤µ¤Ã¤¿¤«ËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÈÝÄê¤¹¤ë¤Èµ¢¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢»ä¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£»ä¤¬º£¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿¿¼Â¡×
¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Èà¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤¦À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö»ä¤ò¹ÎÄê¤·¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤º¤Ã¤ÈÈà¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢¸¡»¡¤Ï¶¡½Ò¤òÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¸¡»¡¤¬¡Ö»É¤·¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢º´Æ£Èï¹ð¤Ï¡¢
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×
¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¿ÈÄ¹156Ñ¤Îº´Æ£Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ£Á¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹170Ñ¡£
¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ë½ý¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢½ý¤â¾å¤«¤é²¼¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸¡»¡¤Î»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âº´Æ£Èï¹ð¤Ï¡Ö¿¶¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î¤¿¤á¡¢·ë¿³¤Þ¤Ç¤½¤ì¤Û¤ÉÆü¿ô¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢£Á¤µ¤ó¤Ø¤Î¤»¤á¤Æ¤â¤ÎÄ¤¤¤¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
