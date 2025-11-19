¥æ¡¼¥¥ã¥ó¡ØÂè1²ó ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¸¡Äê¡ÙÄùÀÚ¡¦³«ºÅ¤¬Ç÷¤ë¡¡Á´4¥³¡¼¥¹¡¢¡È¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ëÌäÂê¡ÉÍ½¹ð
¡¡¥æ¡¼¥¥ã¥ó¤Î¡ØÂè1²ó ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¸¡Äê¡Ù¤Î¼õÉÕ¤¬¡¢¤¢¤¹20Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥æ¡¼¥¥ã¥ó¡ØÂè1²ó ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¸¡Äê¡Ù¹ç³Ê¾Ú¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¸¡Äê¡Ù¤Ï¡¢1971Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½éÂå¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤«¤é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Þ¤Ç¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¹ñÌ±ÅªÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÎò»Ë¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¸ø¼°¸¡Äê¡£
¡¡¡Ö¾¼ÏÂ¥é¥¤¥À¡¼¥³¡¼¥¹¡×¡ÖÊ¿À®Á°´ü¥é¥¤¥À¡¼¥³¡¼¥¹¡×¡ÖÊ¿À®¸å´ü¥é¥¤¥À¡¼¥³¡¼¥¹¡×¡ÖÎáÏÂ¥é¥¤¥À¡¼¥³¡¼¥¹¡×¤Î4¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¡£ÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë»þÂå¤òÁª¤ó¤Ç¼õ¸¡¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢Á´¥³¡¼¥¹À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¿¿¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£¥é¥¤¥À¡¼°¦¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¸¡Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Æ¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤äÀ®Ä¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡¢Å¨²ø¿Í¤ä°¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÀßÄê¡¢ÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÉ¬»¦µ»¤Î¿ô¡¹¤Þ¤Ç¡¢²û¤«¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤Ë»×¤ï¤º¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ëÌäÂê¤òÉý¹¤¯½ÐÂê¡£¡Ö¤³¤Î²ø¿Í¤ÈÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¥é¥¤¥À¡¼¡©¡×¡Ö¤¢¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬¶«¤ó¤À¥»¥ê¥Õ¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼õ¸¡¼Ô¤Ë¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯ÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¿ÊÄè¡£¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀ½¡Ö¹ç³Ê¾Ú¡×¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼õ¸¡¼Ô¤À¤±¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¹ç³Ê¼Ô¤À¤±¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥æ¡¼¥¥ã¥ó¡ØÂè1²ó ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¸¡Äê¡Ù
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î7Æü¸áÁ°10»þ¡Á11·î20Æü¸á¸å11»þ59Ê¬
¼õ¸¡´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î30Æü¸áÁ°10»þ¡Á11·î30Æü¸á¸å11»þ59Ê¬
¢¨Åö¸¡Äê¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¸¡²ÄÇ½
¢¨¼ÂºÝ¤Î¼õ¸¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï10·î30Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é
¢¨ËÜ¸¡Äê¤Ï¡¢ÄÌ¿®¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄÌ¿®¹ÖºÂ¤È¥»¥Ã¥È¤Î¸¡Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥æ¡¼¥¥ã¥ó¡ØÂè1²ó ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¸¡Äê¡Ù¹ç³Ê¾Ú¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¸¡Äê¡Ù¤Ï¡¢1971Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½éÂå¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤«¤é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Þ¤Ç¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¹ñÌ±ÅªÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÎò»Ë¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¸ø¼°¸¡Äê¡£
¡¡¡Ö¾¼ÏÂ¥é¥¤¥À¡¼¥³¡¼¥¹¡×¡ÖÊ¿À®Á°´ü¥é¥¤¥À¡¼¥³¡¼¥¹¡×¡ÖÊ¿À®¸å´ü¥é¥¤¥À¡¼¥³¡¼¥¹¡×¡ÖÎáÏÂ¥é¥¤¥À¡¼¥³¡¼¥¹¡×¤Î4¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¡£ÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë»þÂå¤òÁª¤ó¤Ç¼õ¸¡¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢Á´¥³¡¼¥¹À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¿¿¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£¥é¥¤¥À¡¼°¦¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¸¡Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼õ¸¡¼Ô¤Ë¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯ÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¿ÊÄè¡£¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀ½¡Ö¹ç³Ê¾Ú¡×¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼õ¸¡¼Ô¤À¤±¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¹ç³Ê¼Ô¤À¤±¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥æ¡¼¥¥ã¥ó¡ØÂè1²ó ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¸¡Äê¡Ù
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î7Æü¸áÁ°10»þ¡Á11·î20Æü¸á¸å11»þ59Ê¬
¼õ¸¡´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î30Æü¸áÁ°10»þ¡Á11·î30Æü¸á¸å11»þ59Ê¬
¢¨Åö¸¡Äê¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¸¡²ÄÇ½
¢¨¼ÂºÝ¤Î¼õ¸¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï10·î30Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é
¢¨ËÜ¸¡Äê¤Ï¡¢ÄÌ¿®¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄÌ¿®¹ÖºÂ¤È¥»¥Ã¥È¤Î¸¡Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£