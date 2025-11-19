決勝トーナメント2回戦

カタールで開催中のサッカー男子のU-17ワールドカップは18日（日本時間19日）に決勝トーナメント2回戦が行われ、日本が北朝鮮をPK戦の末に下して準々決勝に進出した。試合前、両チームのイレブンがあいさつをかわす際、北朝鮮選手がかなり強めのグータッチを見せ、ネットでは批判が殺到している。

8強入りを懸けた一戦。試合前、両チームのイレブンがあいさつをかわした時、北朝鮮選手がスポーツマンシップからほど遠い行動を見せた。

健闘を誓うべく日本選手が差し出した拳に、グータッチとは思えぬ強さで拳を振り下ろす北朝鮮選手がいた。

異様とも思える挨拶にX上のサッカーファンからは批判や疑問の声が相次いだ。

「これは酷いな…」

「腕を振り下ろして殴りにきてるじゃん」

「有り得んわ、、FIFA動けよ、、」

「スポーツマンシップのかけらもない行為」

「試合前のフェアプレー精神を示す行為でまさかのグーパン。これはあかん」

日本は前半にマギージェラニー蓮（FC琉球U-18）のゴールで先制。後半に追いつかれてPK戦にもつれ込んだが、5-4で制した。6大会ぶりに進出した準々決勝では、オーストリアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）