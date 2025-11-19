“おじさん”が“美女”に大変身、衝撃ビフォーアフターが話題に。迷走した大学時代を経て「人生激変」するまで
人生初コスプレから13年越しに同じキャラのコスプレをしたビフォーアフター写真を載せたXのポストが、500万インプレッション近くの大バズりしたコスプレイヤーのひやニキさん（X：@miyamoto_fox）。
写真を見る限り、女性にしか見えないが、“ニキ”ということは男性……？
一体どんな人が来るのだろう？ と待っていると、今どきの若い青年がやってきたので驚いた。
「ひやニキです！今回はこんな機会をありがとうございます！」
そう深々と頭を下げたひやニキさん。この礼儀正しい青年は一体何者なんだろうか？
◆失敗だらけの大学デビュー
中性的な容姿のひやニキさんだが、大学時代の写真を見せてもらうと、バズったポスト同様、今より若いはずなのに、なぜかおじさんに見える……。
「そうですよね（苦笑）。大学デビューしようと思ったけど、何をしていいのかわからなかったんです。香水の代わりに紅茶の出がらしを頭から被ったり、ワックスの代わりに焼肉屋でもらったラードを頭に塗ったり……あと毎日ベランダや駐車場で日焼けしたり……」
かなり独特な垢抜け（？）方法だ。色々と試したそうだが、正解がわからず、迷走状態が続いた。
その後、ひやニキさんがコスプレを始めたキッカケについて聞いてみた。
「確か大学2年の頃でした。大道芸のサークルに入ってマジシャンをやっていたんです。それで、SNS経由で女性の友人から『魔法使いのキャラやってよ』って言われたんです」
その女性は彼女なのか？と聞くと「ほぼ関わり合いがない女性だった」というから驚きだ。
「というか、本当にその子以外とも女性と絡みがなさすぎて、女性から何かを頼まれて断るっていう選択肢がなかったんです。その時の写真がこれです」
見せてくれたのは、バズったポストにも貼られていたコスプレ写真だ。
「今はコスプレイヤー全体のクオリティが上がっていますが、当時の『東方Project』という人気ゲームのコスプレをしている“東方レイヤー”の中では、これでも普通のレベルだったと思います。
メイクも一応、BBクリームとつけまつげ、アイラインは引いています。正直、コスプレ衣装は暑いし、ウィッグはきついし、ファンデは肌が覆われている感じが気持ち悪いし、『何だかなぁ』と思いつつ、コスプレしていました」
そんなひやニキさんだったが、男女4人のコスプレグループと出会い、「思考が180度変わった」と話す。
◆人との良縁に恵まれるには、自分の“ビジュを上げる”ことが手っ取り早い
「東方のコスプレイヤーでは有名な方々だったんですが、コスプレのクオリティはもちろんのこと、とにかく“ビジュ” がいい。それでいて人間ができている。心が広くて、友人に優しく、大人として余計なことは言わないのに、必要なことは教えてくれる。それで、垢抜けの方法も教えてくれたんです」
ひやニキさんは彼らを見て「見た目と人格はイコールではないか」と感じたようだ。
「必ずしもそうではないと思いますが、人との良縁に恵まれるには、自分の“ビジュを上げる”のが手っ取り早いと思いました。
見た目が全てではないですが、ビジュを良くすることは、良い人に出会うためのファクターの1つにはなるな、と感じたんです。これが垢抜けやコスプレにハマった理由かもしれません」
ひやニキさんが、ビジュを上げるために何をしたのか聞かせてもらった。
まず行ったのは、ダイエットだという。
「自分の体重×0.8kgのタンパク質を毎日摂取して、HIIT（短時間で高強度の運動と短い休憩を繰り返すトレーニング方法）を毎日1回。
あとはTDEE（1日の総消費カロリー）から自分の基礎代謝を割り出し、摂取カロリーをその80％以内に抑える。あとはオートファジーダイエット（1日のうち16時間断食し、残りの8時間の間に食事をとるダイエット）も取り入れていました」
