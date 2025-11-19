【サンフランシスコ＝小林泰裕】米ＩＴ大手のグーグルとマイクロソフト（ＭＳ）は１８日、それぞれ最新のＡＩ（人工知能）技術を発表した。

両社が強みとする検索サービスや業務用ソフトの利便性が向上すると強調しているが、ＡＩ開発への巨額投資が経営を圧迫しているとの懸念も強まっている。

グーグルは１８日、最新のＡＩモデル「ジェミニ３」を開発し、同社のＡＩ検索サービス「ＡＩモード」に搭載すると発表した。これまでよりも短時間で大量の情報をインターネット上で調べられるようになり、検索結果の精度が向上すると説明している。まずは米国で提供を始め、日本などでの展開も視野に入れる。

ジェミニ３では文章だけでなく、必要に応じて画像や図を用いて利用者の質問に回答する。ＡＩが様々な作業を自動で行う「ＡＩエージェント」機能も強化し、メールの仕分け作業などをこなせるようになった。

グーグルによると、ジェミニのアプリ利用者は現在、１か月あたり約６億５０００万人。性能を向上させ、１週間あたりの利用者が約８億人に上る米オープンＡＩの「チャットＧＰＴ」に対抗する。

ＭＳは１８日、個人向けに業務用ソフト「エクセル」「ワード」「パワーポイント」で、ＡＩエージェント機能の試験提供を始めると発表した。当面は英語での入力に対応し、日本語でも順次利用できるようにする。

たとえば、エクセルやワードで「家賃や光熱費を基に家計簿を作成し、グラフで表示して」などと入力すると、ＡＩが一連の処理を自動で行う。

ＡＩを巡る競争激化を背景に、グーグルとＭＳはＡＩサービスの提供基盤となるデータセンターにも巨費を投じており、「過剰投資」との指摘が出ている。２０２５年７〜９月期の設備投資額は、グーグルの親会社アルファベットが２４０億ドル（約３・７兆円）、ＭＳが７５％増の３４９億ドル（約５・４兆円）だった。