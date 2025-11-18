【7位〜12位】11月19日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】魚座 総合運：★★★☆☆

思いついたままに行動できると、今日は、気力も体力もどんどん湧いてくる日です。なにか大きな結果を出す必要はありません。ただ、意欲が湧いてきたことを純粋に楽しんでください。その時間のなかで、あなたの魅力が高まっていきます。



恋愛運

フラれ続けた相手とうまくいったり、別れの危機にあった恋人と仲良くできたりと、恋のピンチを脱することができそうな日！ウジウジとうつむいているのはNG！「こうしてみよう」と思いついたことを、勇気を出して行動に移してみて。



金運

これまで以上に、お金や経済に詳しくなるつもりで過ごすといい日。運用や節約など、｢まだ知らない方法がたくさんある｣という前提で情報収集をするといいでしょう。また投資については、外国為替にツキがある運気です。



ラッキーアイテム：手ぬぐい



【8位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

クオリティーの高いものが、今日のあなたの輝きを高めてくれます。特に、日常的なものに注目してください。飲料水や文具、家のなかで毎日のように使う物の質にこだわってみるといいでしょう。上品に物を扱うことも、運気を生かすカギ。



恋愛運

「こういう人でなければ…」とこだわってきた条件を取り払ってみるといい日。意外な人と気があって、一気に恋が始まるかもしれません！また、恋人や好きな人にも「こうあってほしい」と思うのをやめると、心の距離が縮まります。



金運

収入UPにつながるための勉強や先物投資など、将来を見据えたお金の使い方をするといい日。特に、初めてのことや慣れていないことではなく、知識や経験がある分野のことがオススメ。｢5年後、どんな結果を出したいか｣と考えて動いて。



ラッキーアイテム：ブレスレット



ラッキーカラー：ブラック

【9位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。



恋愛運

趣味や遊びのグループのなかのだれかと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。



金運

親しい友だちや家族、毎日のように顔をあわせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れ1つでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。



ラッキーアイテム：指輪



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】射手座 総合運：★★☆☆☆

気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々と誰かと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。



恋愛運

恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、何をすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。



金運

偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。



ラッキーアイテム：天然石



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】獅子座 総合運：★☆☆☆☆

今日のあなたは、人に対してとても優しくなれるはず。見返りなどを求めず、親切にしたり、温かい言葉をかけたりしてください。そんなコミュニケーションを重ねるうちに、あなた自身の不安や心配事が消えていくでしょう。



恋愛運

出会っても連絡先の交換までに時間がかかったり、恋の相手との会話が堂々巡りになったりと、進展がスローな1日。「このペースを楽しもう」と思ってみると、あなたが本来持っている魅力が前面に出て、輝きが増していきます！



金運

予定よりも高い買い物をしてしまったり、投資などで予想が外れたりする可能性大。今日は、できるだけお金を使わないようにするといいでしょう。｢どうしても今日買う必要があるわけではない｣と、考えてみるとよさそう。



ラッキーアイテム：カットソー



ラッキーカラー：ベージュ