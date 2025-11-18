この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「歯を失う要因で最も多いのはコレです...東京で開業している歯科医が歯を失う人の共通点について解説」と題した動画で、歯科医の木村隆寛氏が、自身の長年にわたる臨床経験から歯を失う人に共通するパターンやその根本的な理由について語った。



木村氏はまず「1年にグループでおよそ1000本ぐらい歯を抜いている」と現場の実感を明かし、「抜かないで済む日は良かったなと思う」と日々の歯科治療の現実を吐露。歯を抜く一番の原因は「虫歯」だと端的に指摘し、「虫歯で抜く原因が多いよね。歯周病で歯を抜く場合も多い」と続ける。



虫歯を繰り返すパターンについては、まず「6歳くらいから大人の歯が生えてきたばかりのときが一番柔らかく、特に小学校から20歳くらいまでの若い世代は虫歯になりやすい」と解説。そのため「子供の虫歯予防には親の管理が極めて重要」と強調した上で、「虫歯になった歯は何度も繰り返して虫歯になる。1回も虫歯になっていない歯は30歳、40歳を過ぎると新しい虫歯ができることは極めて少ない」と、虫歯リスクのサイクルをわかりやすく説明。「一度虫歯になった歯は、以降また虫歯になりやすく、治療を重ねるごとにどんどん歯が弱くなっていく」とも述べている。



また、2番目に多い要因として「歯周病」を挙げ、「最近は虫歯より歯周病の人の割合が増えてきている」と警鐘を鳴らす。歯周病がひどくなり「十数本いっぺんに歯を抜かなければいけない人は圧倒的に歯周病が多い」と現場の肌感覚を語った。さらに、「根っこの病気」や「噛み合わせの悪さ」も歯を失う要因になり得るとし、「何の治療をしても持ちが悪く、難しい」と歯科治療の奥深さにも触れた。



意外な例として「外傷による歯の損失」も紹介し、「若いころに転倒や事故で前歯を傷める人は案外多い。綺麗に治してもらっても、根本的に一生持つかというと厳しい場合が多い」と注意を促した。



動画の最後では、「虫歯は予防できるので、ぜひ予防を頑張りましょう。ホームケアの方が100倍大事」と強調し、視聴者に「虫歯・歯周病の予防や、ホームケアのやり方についての動画も公開しているので、ぜひ参考にしてほしい」と呼びかけた。