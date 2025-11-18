この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube人気番組「オープンサイエンス」第3回で、脳科学者・茂木健一郎氏が「人工知能のシンギュラリティに向かっての『指数関数的成長』を支える『ムーアの法則』はいつまで続くのか？」と題し、半導体産業とAIの未来について持論を展開した。



茂木氏はまず、1960年代に提唱されたムーアの法則について、「半導体の集積度が1年、1年半、2年ごとに2倍になる。これは多くのエンジニアの普段の努力で成り立っている」と強調。その現象が今やAIの飛躍的進歩、いわゆる『指数関数的成長』――レイ・カーツワイルが予言するシンギュラリティ（技術的特異点）――の原動力になっていると説明した。



続いて、ムーアの法則が“限界”に達する可能性について、「これまで『そろそろ限界』と言われるたびにイノベーションで乗り越えてきた」としつつも、「現実には2ナノメートル、3ナノメートルを超える領域に入ると量子トンネル効果やランダウアー限界など物理的制約が無視できなくなってくる」と指摘。将来的な量子コンピューターの活用にも期待しつつ、「だんだん難しい領域に入ってきているのは事実」と現状に目を向けた。



さらに茂木氏は「ムーアの法則はスティーブ・ジョブズ的な『未来を作る』ビジョンではなく、冷静なトレンドの観察事実である」と強調。「続かなくなればAIもCPUリソースの限界で止まる。理念上いくらでも計算は可能でも、実際には“人工知能の身体性”とも言えるデータセンターで処理できなければ現実にならない」と、現場のエンジニアリングの重要性を語った。



また、「実はムーアの法則は単純な物理・技術的成長の法則にとどまらず、『経済学的な法則』でもある。コストが下がらなければ、たとえAGI・ASIができても社会実装できない。それが“絵に描いた餅”に終わるかどうかの分かれ目だ」と警告。「1ドルあたりの計算量も指数関数的に増えないと意味がない。その経済インパクトがない限り、AIの社会的浸透は実現しない」と見解を示した。



最後に茂木氏は、「AI議論はどうしても哲学的になりがちだが、結局は半導体メーカーやデータセンターでの物理的・経済的な制約が現実的な限界になる」とした上で、「ムーアの法則に象徴される多様な観点は実に面白い。AIの未来を考える上で非常に重要だと思う」とまとめ、締めくくった。