YouTube人気番組「オープンサイエンス」第3回で、脳科学者・茂木健一郎氏が「人工知能のシンギュラリティに向かっての『指数関数的成長』を支える『ムーアの法則』はいつまで続くのか？」と題し、半導体産業とAIの未来について持論を展開した。

茂木氏はまず、1960年代に提唱されたムーアの法則について、「半導体の集積度が1年、1年半、2年ごとに2倍になる。これは多くのエンジニアの普段の努力で成り立っている」と強調。その現象が今やAIの飛躍的進歩、いわゆる『指数関数的成長』――レイ・カーツワイルが予言するシンギュラリティ（技術的特異点）――の原動力になっていると説明した。

続いて、ムーアの法則が“限界”に達する可能性について、「これまで『そろそろ限界』と言われるたびにイノベーションで乗り越えてきた」としつつも、「現実には2ナノメートル、3ナノメートルを超える領域に入ると量子トンネル効果やランダウアー限界など物理的制約が無視できなくなってくる」と指摘。将来的な量子コンピューターの活用にも期待しつつ、「だんだん難しい領域に入ってきているのは事実」と現状に目を向けた。

さらに茂木氏は「ムーアの法則はスティーブ・ジョブズ的な『未来を作る』ビジョンではなく、冷静なトレンドの観察事実である」と強調。「続かなくなればAIもCPUリソースの限界で止まる。理念上いくらでも計算は可能でも、実際には“人工知能の身体性”とも言えるデータセンターで処理できなければ現実にならない」と、現場のエンジニアリングの重要性を語った。

また、「実はムーアの法則は単純な物理・技術的成長の法則にとどまらず、『経済学的な法則』でもある。コストが下がらなければ、たとえAGI・ASIができても社会実装できない。それが“絵に描いた餅”に終わるかどうかの分かれ目だ」と警告。「1ドルあたりの計算量も指数関数的に増えないと意味がない。その経済インパクトがない限り、AIの社会的浸透は実現しない」と見解を示した。

最後に茂木氏は、「AI議論はどうしても哲学的になりがちだが、結局は半導体メーカーやデータセンターでの物理的・経済的な制約が現実的な限界になる」とした上で、「ムーアの法則に象徴される多様な観点は実に面白い。AIの未来を考える上で非常に重要だと思う」とまとめ、締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:03

データセンターというAIの“身体”とムーアの法則の限界
04:07

熱・原子・量子の壁、限界を突破する量子コンピュータ
10:41

コストの壁、指数関数的成長の本当のカギとは？

脳科学者・茂木健一郎が語る『マイクロマネジメント症候群』--「上司や親、政治でも悪影響」

 脳科学者、茂木健一郎が唸る！米国カリフォルニア、キューバ移民ベーカリー“ポルト”のパンは「甘さのメートル原基」レベルの衝撃のうまさ！

 脳科学者・茂木健一郎が提唱　「感情の波に左右されるな、“目的地”を見いだせ」

