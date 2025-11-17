食玩「スーパーマリオ マスコットチャームコレクション2」本日発売マスコットはマリオたちシークレットを含む全9種
【スーパーマリオ マスコットチャームコレクション2】 11月17日 発売 価格：396円
・ボールチェーン付きマスコット1個（全9種/うちシークレット1種）
バンダイは、食玩「スーパーマリオ マスコットチャームコレクション2」を11月17日に発売する。価格は396円。
本商品は、「スーパーマリオ」シリーズのキャラクターたちをモチーフにしたマスコットコレクションの第2弾。「マリオ」や「ピーチ」などシークレット1種を含めた全9種が用意されており、マスコット1個、ガム（ソーダ味）1個が入っている。
マスコットは「マリオ」が約60mmと、それぞれ存在感たっぷりのサイズで、ボールチェーン付き仕様となっている。
「スーパーマリオ マスコットチャームコレクション2」
1．マリオ
2．ピーチ
3．ヨッシー
4．キノピオ
5．クッパ
6．クリボー
7．ワンワン
8．ノコノコ
9．★シークレット★
・ガム（ソーダ味）1個
(C) Nintendo