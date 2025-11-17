【スーパーマリオ マスコットチャームコレクション2】 11月17日 発売 価格：396円

バンダイは、食玩「スーパーマリオ マスコットチャームコレクション2」を11月17日に発売する。価格は396円。

本商品は、「スーパーマリオ」シリーズのキャラクターたちをモチーフにしたマスコットコレクションの第2弾。「マリオ」や「ピーチ」などシークレット1種を含めた全9種が用意されており、マスコット1個、ガム（ソーダ味）1個が入っている。

マスコットは「マリオ」が約60mmと、それぞれ存在感たっぷりのサイズで、ボールチェーン付き仕様となっている。

「スーパーマリオ マスコットチャームコレクション2」

・ボールチェーン付きマスコット1個（全9種/うちシークレット1種）

1．マリオ

2．ピーチ

3．ヨッシー

4．キノピオ

5．クッパ

6．クリボー

7．ワンワン

8．ノコノコ

9．★シークレット★

・ガム（ソーダ味）1個

(C) Nintendo