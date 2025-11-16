お笑いタレント・やす子（27）が16日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言に言及した。

高市氏は7日の衆院予算委員会で、中国が台湾の海上を封鎖した場合について問われ、「（中国が）戦艦を使って武力行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」と述べた。10日にはあらためてこの答弁について国会の場で問われ、「最悪のケースというものを想定した答弁をした」などと釈明。今後は特定の事態を想定した質問について「この場で明言することを慎もうと思う」と話した。

高市氏の発言には、中国側が過敏に反発。薛剣・駐大阪総領事は8日、「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか」と、挑発的な言い回しで高市氏の発言に猛反発。現在は投稿は削除されているが、中国外務省も投稿を擁護している。

元自衛隊のやす子は「例えば北朝鮮からミサイルとかが撃たれたら、ミサイルに備えるお話とか聞いたりするんですけど。ここまで総理大臣が自らズバッと言ったのは初めてだったので。今、自衛隊でどんなことが起きているか分からないですけど、これからの中国との関係が悪くなったら日本の防衛力もかなり大きく変わっていくんじゃないかと思います」とコメントした。