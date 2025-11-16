「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

インド民の「言い訳」戦法

インド民はとにかく何かにつけて「言い訳」を唱えてくる。私がまず、インドに着任してイライラしたのはこのインド民のコミュニケーションモードであった。これはインド民の自己防衛本能の一種であるが、実際に部下や取引相手として対峙した場合にはなかなか手ごわい。

インド民は、言い訳をすることに全く逡巡（しゅんじゅん）しない。例えるならば、我々日本人が癖のように「すみません」を連発するのと同じように、口を開けば自然と言い訳が出てくるのである。彼らは言い訳に逃げている自分の姿に悩んでいる素振りはない。言い訳は恥ずかしいと全く思っていないのだ。

負けを認めると「貧困が訪れる」

しかしインド民は、なぜ我々日本人から見れば子どものような情けない言い訳を平気で展開できるのだろうか。この後に説明する5つの論法には、その答えに繋がる一つの共通点がある。それは、その目的が自らへの批判を回避することであり、防御に主眼を置いたものであるという点だ。

インドの本質は過密と苛烈な競争であり、その中で「議論に負けたりして目の前の損を被ることはどうしても避けたい」という潜在的なマインドがインド民の心には深く根付いている。自分に落ち度がある事柄に関して負けを認めた瞬間に「死と貧困が訪れる」という恐怖が彼らの中には存在しているように見える。

だからこそ5つの論法には、「自分が負けそうになった場合に、どうにか負けを認めないようにする」という思想が反映されており、結果的に防御的なものになる。

日本人が幸せになるヒントは「インド的思考」にある

もちろん言い訳を展開した結果、信用や信頼などが損なわれて長期的に損を被るかもしれない。しかし、彼らの中ではとにかくその場で負けない短期利益が重要だ。彼らは彼らでそれが幸せに繋がると思って取っている合理的な行動なのである。

本書の目的は、「考えすぎ」によって思い通りに人生を生きられない現代日本人の悩みへの特効薬として、こんな日常を繰り広げるインド民の暮らしと思想を見つめ、「ひたすら自分のために人生を生きる“幸せな合理思考”」の習慣（以後『習慣』）を読者の皆さんに身につけてもらうことである。「自分のため」を追求することが異常に苦手な現代の日本人にとって、インド民の驚くべき思考習慣を知ることは一種のショック療法的に作用するだろう。

（本記事は『インド人は悩まない』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）