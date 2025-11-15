この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏、効果抜群の喉の痛み対策を公開 「薬には副作用が必ずあるので…」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「喉のいたみをやわらげる方法」と題された動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、喉の痛み対策について詳しく語った。21年にわたり施術経験を持つ片岡氏は、効果の確かな方法だけを厳選し、自宅ですぐ実践できる食材ケアを紹介している。



片岡氏は「喉の痛みは咳が出るだけでなく、体力も削られるので辛いですよね」と悩みの根深さに触れ、「薬を飲めば一時は治るかもしれませんが、薬には副作用が必ずあるため、できることなら緊急時にとっておきたいもの」と安易な薬頼みを控えるよう呼びかけた。



まず勧めたのは梨。「熱を冷まし、乾燥した喉の潤いを与え、痛みを和らげてくれる」と効能を解説し、「ミキサーにお水と一緒に入れて、ジュースにしたものをゆっくり飲んでも効果的」と手軽なレシピも添えた。続いて2つ目は大根あめ。大根を角切りにして、はちみつに漬け一晩放置、上澄みを飲むだけで「大根の辛味成分には消炎作用があり、喉の炎症を沈め、痰を取り除いてくれる」と効能を語った。



そして最も効果的だという3つ目の方法については「キャプションに書いておきますね」ともったいぶり、視聴者に動画を最後まで観るよう促した。片岡氏は「効果のある方法だけを今回お伝えするので、ぜひ保存して最後まで見てみてください」と話し、動画を締めくくっている。