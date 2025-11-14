東地宏樹、三宅健太、西健亮も！『エイリアン：アース』日本語吹替版が配信スタート

1979年に巨匠リドリー・スコットが生み出したSF映画『エイリアン』シリーズ初のドラマシリーズ『エイリアン：アース』。その日本語吹替版が配信開始となった。

これまでの映画シリーズでは、宇宙船や惑星を舞台に、人類と宇宙最恐の生命体“エイリアン”との壮絶な戦いが描かれてきた。生みの親であるスコットが製作総指揮を務めるドラマ版は、映画1作目の2年前の地球を舞台に、恐怖が幕を開ける。

5種の未知の生命体を載せた宇宙船が、地球に墜落。ウェンディたち――子どもの意識をシンセ（アンドロイド）に移すことで開発された“ハイブリッド”――が、未知の生物を封じ込めるために墜落した宇宙船へと派遣されることに。宇宙最恐の生命体エイリアンが地球に解き放たれる危機から人類を救うことはできるのか！？ 地球の命運を賭けた最恐のサバイバル・スリラーの幕が上がる――。

制作発表当初から注目の高かった本作は、最初の2話配信から6日間で全世界での総視聴が920万回再生を記録！ さらに映画批評家サイト「Rotten Tomatoes」で批評家スコア94％フレッシュという驚異的なスコアを獲得した（※2025年11月14日時点）。

先日にはシーズン2の制作も決定した同作より、待望のシーズン1日本語吹替版が配信開始となるのに合わせて、その主な声優陣も発表された。

日本語吹替版で主人公である最初のハイブリッド、ウェンディ役（シドニー・チャンドラー）を演じるのは、人気アニメ『ワールドトリガー』で空閑遊真役を務めた村中知。ドラマファンにとっては、『サンドマン』のデス役（カービー・ハウエル＝バプティスト）としておなじみだろう。

ウェンディの兄でプロディジー社の衛生兵、ハーミット役（アレックス・ロウザー）には『セックス・エデュケーション』のオーティス役（エイサ・バターフィールド）で知られるバトリ勝悟。

プロディジー社のシンセで、ハイブリッドたちのトレーニングなどを担当するカーシュ役（ティモシー・オリファント）には、『葬送のフリーレン』のハイター役や『プリズン・ブレイク』のマイケル役（ウェントワース・ミラー）、『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』のディーン役（ジェンセン・アクレス）など数々の人気キャラクターを担当してきた東地宏樹。

ウェイランド・ユタニ社の社員であり、墜落した宇宙船の中で唯一生き残ったサイボーグのモロー役（バボー・シーセイ）には、『僕のヒーローアカデミア』のオールマイト役や、『アベンジャーズ』シリーズのソー役（クリス・ヘムズワース）、『マスケティアーズ パリの四銃士』のポルトス役（ハワード・チャールズ）で人気の三宅健太。

そしてプロディジー社の若きCEOで、ハイブリッドを生み出した天才少年カヴァリエ役（サミュエル・ブレンキン）に、『SUITS／スーツ』のマイク役（パトリック・J・アダムス）や『レギオン』のデヴィッド役（ダン・スティーヴンス）で親しまれている西健亮。

『エイリアン：アース』シーズン1は、Disney+（ディズニープラス）の「スター」で独占配信中。シーズン1の全8話が、字幕版に加えて日本語吹替版でも視聴可能だ。

