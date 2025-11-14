11月14日発表された『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手一覧に、Snow Manの名前はなかった。

「同グループに対し、NHKは『今年を代表するアーティスト筆頭格。幅広い年齢層に支持され、活躍も申し分なく、番組を大いに盛り上げてくれる存在』としてオファーしたそうです。ただし、メンバーと所属事務所の意向により出場を見送ることが判明しました」（芸能記者）

これで2年連続の辞退となるが、その理由はグループにとって年末は別の“恒例行事”があるからだという。

「2023年の大みそか、彼らはYouTube生配信『Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日！ 2023〜』をおこない、日本歴代最高の133万人同時接続を記録しました。翌2024年も、『Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日！ 2024-2025〜』のライブパートで約126万人から127万人が視聴し、当日の国内YouTubeライブで1位となりました。ようするに年末配信を優先して、『紅白』の出演を断ったのでしょう」

今年の年末配信の実施の有無については、まだ発表されていないがX上では、

《ファンファースト貫く姿勢ほんと尊い》

《生配信の方がそりゃあうれしい》

《“ファンと過ごす大みそか”を大事にしてきた9人らしい》

と喜びの声が多い。芸能プロ関係者が語る。

「彼らが大事にしているのはつまり、“紅白出場”というステータスではなく、ファンとの距離感。特に今年4月はデビュー5周年の節目として、国立競技場で28万人超の観客を動員するスタジアムライブを成功させました。

マーチングバンド、ドローン、3000発の花火、3500発の火薬、総量220トンの水を用いた圧倒的な演出でしたね。全39曲、2時間45分のセットリストは、バラード、ダンスナンバー、個性溢れるメンバーのソロ曲まで、ファンが望むあらゆるものを詰め込んだものとなりました。

通常であれば、グループが成長し、人気とともにステージが大きくなればなるほど、ファンとの距離も開いてしまうものです。過去2年、『紅白』ではなく生配信を選んだのはそうした距離を解消し、ファンと大みそかを一緒に過ごしたいという思いからでしょう」

男性アイドルにとって本当に大切なものはなにか、考えさせられる選択だ。