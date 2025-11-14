永瀬莉子と藤原大祐がW主演を務めるドラマ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』が、MBSドラマ特区枠にて12月11日より放送されることが決定した。

志馬なにがしによる同名ライトノベルをドラマ化する本作は、楽しむことを諦めてきた男子大学生と強く生きる目の見えない女性の切ない純愛ラブストーリー。脚本は『民王R』（テレビ朝日系）や『家政夫のミタゾノ season7』（テレビ朝日系）などの後藤賢人、監督は『晩餐ブルース』（テレ東系）や『ココでのはなし』などのこささりょうまが務める。

人との関わりにトラウマを持つ大学生・空野かけるは、とある授業で、一人静かに本を読む女性を見かける。ある日、学生寮のルームメイトのクラス会に無理やり参加させられたかけるは、そこで、目の見えない女性・冬月小春と出会う。その彼女は、あの時教室で本を読んでいた女性だった。かけるはそこで、小春が目が見えないことを知るのだが、成り行きで小春の授業のサポートをすることになる。かけるは小春の明るさと前向きさに触れるうちに、だんだんと小春に惹かれていく。一方小春も、目が見えない自分を特別扱いせずにフランクに接してくるかけるに惹かれていく。過去のある出来事から他人と深く関わることを避けてきたかけるだったが、小春の作る「人生でやりたいことリスト」の一つ、「打ち上げ花火を上げる」という夢を叶えようと走り出す。

目が見えないけれど、明るく前向きな女性・冬月小春役には、2019年にドラマ『ココア』（フジテレビ系）に出演し女優デビューを果たすと、『クロサギ』（TBS系）、『その着せ替え人形は恋をする』（MBS／TBS）、『ひと夏の共犯者』（テレ東系）などに出演した永瀬が決定。出演にあたり盲目指導の勉強をしたという永瀬は、「小春の想いをすべてこぼさぬよう、最後まで大切に彼女の人生を歩んでいきたいです」とコメントを寄せた。

そんな小春の授業のサポートをすることになる、他人と深く関わろうとしない大学生・空野かける役には、2020年にドラマ『女子高生の無駄づかい』（テレビ朝日）で俳優デビューすると、『追想ジャーニー』で映画初主演を果たし、その後も、NHK夜ドラ『柚木さんちの四兄弟。』や『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）などに出演している藤原が演じる。藤原は現場の様子について「“盲目”というテーマだからこそ、“目には見えない何か”を交換しながらのお芝居は本当に幸せで。ありそうでなかった、でも凄く近くに寄り添ってくれるドラマになると信じています」と語った。

コメント永瀬莉子（冬月小春役）冬月小春を演じます永瀬莉子です。病気を患ったことにより盲目になった小春は1日1日を大切に生きています。今回、作品に入るにあたり、盲目指導の勉強をさせていただきました。教えてくださった先生方はとても明るく、私たちに優しい笑顔を向けてくださり、その言葉からは温もりを感じるあたたかい皆さんでした。小春も同じく、繊細さと明るさを兼ね備えており、儚さの中にある彼女の前向きでブレない軸に、私自身も日々学ぶことばかりです。小春の想いをすべてこぼさぬよう、最後まで大切に彼女の人生を歩んでいきたいです。そして、この作品を見て、困っている人にそっと声をかけられる温かい世の中になるような、そんな作品をお届けできるよう、皆さんと創り上げていきたいと思います。

藤原大祐（空野かける役）絵画のようなドラマになる予感がしています。絶賛撮影中なのですが、素晴らしいチームの皆さんに出会えた喜びを噛み締める毎日です。現場にいる 1人1人のエネルギーが全力でぶつかると、ここまで美しいパワーが生まれるのかと。「盲目」というテーマだからこそ、「目には見えない何か」を交換しながらのお芝居は本当に幸せで。ありそうでなかった、でも凄く近くに寄り添ってくれるドラマになると信じています。この作品が、たくさんの心を駆けていきますように。

こささりょうま（監督）漠然と、『目が見えない』という世界は真っ暗闇だと思っていました。この作品に関わり、それは大きな誤解だと気づきました。太陽の温もりや雨の匂い、好きな人の声。そこにはたしかに、豊かで優しい色がありました。瑞々しく流れる尊い時間を、丁寧に体感してほしい作品です。

志馬なにがし（原作）小説「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」が、MBSさまにて実写ドラマとして生まれ変わります。制作のみなさまが、原作の核を大切にしながら、多くの方に届くようひとつひとつを丁寧に見直し、ドラマとして最適な形へ再構成してくださいました。登場人物の想いも、物語の温度も、ドラマという形にふさわしい輪郭を与えていただいています。原作を読んでくださった方にも、新しく出会ってくださる方にも、きっと楽しんでいただける内容です。放送を心から楽しみにしています。（文＝リアルサウンド編集部）