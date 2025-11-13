元兵庫県議への名誉毀損容疑で逮捕された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者の弁護人を務める「アディーレ法律事務所」創業者の石丸幸人氏が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。同容疑者の政治活動続行と今後の選挙方針を明かした。

同容疑者と接見した石丸氏は「かなり元気というか、冷静を取り戻した様子で、西村京太郎さんの小説が読みたいので差し入れしてほしいみたいな感じで、余裕が出てきたなという感じ。体調面も良好」と明かした。

そのうえで「ご支援いただいている皆さまに本人からお伝えしたい内容がある。『昨年の知事選の立候補も含め、活動自体は後悔していない。今後も引き続き活動を続けていきたい。間違ったことは間違ったと素直に認めるし、謝罪をして、必要あれば相応の償いを受けるスタンスは変わらない。今後ともなにとぞご支援をいただきたい』と申していた」と同容疑者からのメッセージを代読した。

同容疑者は来月告示の静岡・伊東市長選や来年１月告示の埼玉・川口市長選へ出馬する準備を進めていた。勾留及び起訴後も出馬は可能で、石丸氏は「選挙の話題が出て、ご本人なりに考えがある。先ほど、ＮＨＫ党の斉藤健一郎国会議員にお伝えした。斉藤議員の方から必要に応じて、ご説明があるかと思います」と直近の選挙対応については、近く決定される見通しだ。