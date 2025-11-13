この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「抹茶が苦手な外国人が日本の抹茶で克服する瞬間！ #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。



「FREE RIDE」は、日本に着いたばかりの外国人に声をかけ、観光案内やホテルまでの送迎を行う企画だ。今回は、フランスから来たという男女をもてなす様子が紹介された。特に印象的なのは、抹茶が苦手だという男性が、日本の抹茶スイーツを初めて「美味しい」と認める瞬間だ。



Jukia氏はフランス人の男女と合流し、車内で日本に来た目的などを尋ねる。男性は日本の文化やファッション、特に日本食が好きだと語った。一行はまず、アーティストの村上隆氏がプロデュースしたカフェ「純喫茶ジンガロ」へ向かう。ここで男性は「実は抹茶が好きじゃない」と告白するが、抹茶ティラミスに挑戦。「抹茶の味が強すぎない」と恐る恐る口に運ぶと、「あれ？美味しいぞ」と驚きの表情を見せた。「抹茶を僕に食べさせたことは本当にすごいことだよ！普段は絶対食べないからね」と語り、見事に苦手意識を克服した。



その後、一行は下北沢でショッピングを楽しみ、最後にうどん屋を訪れる。ここでもフランス人の男女は「美味しい！」と日本の食文化を堪能。Jukia氏との出会いに感謝を述べ、「またパリで会おうね」と再会を約束し、温かい雰囲気で一日を締めくくった。



