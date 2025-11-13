ベニチオ・デル・トロ＆ジョシュ・ブローリン共演による傑作サスペンスアクション『ボーダーライン』シリーズの第3作（タイトル未定）の進捗状況をブローリンが語った。

『ボーダーライン』（2015）は米国とメキシコの国境地帯を舞台に、メキシコの麻薬組織壊滅を目的とする特殊チームが、麻薬戦争の最前線で衝撃の実態と対峙する。特殊チームにスカウトされたFBI女性捜査官ケイト・メイサー役をエミリー・ブラント、メキシコ政府の元検事アレハンドロ役をベニチオ・デル・トロ、マット・グレイヴァー捜査官役をジョシュ・ブローリンが演じた。

続編『ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ』（2018）にはデル・トロ＆ブローリンが続投したが、ブラントは出演していなかった。ただし製作陣は、来たる第3作では主要キャスト3人を復帰させる。2023年に全米脚本家組合・全米映画俳優組合のWストライキが起きた際には、ストライキの終結後すぐに動き出す計画とされていた。

ところが2025年11月現在、『ボーダーライン3』の企画は進捗が聞こえてこない。米のインタビューにて、ブローリンは「ずいぶん時間がかかっていて、なかなか進まない」と率直に語った。

「ある時、僕が言ったんです。“もう『ボーダーライン3』はないと思う。実現するとは思えない”と。そうしたら周囲がざわついて、モリー・スミスとサド＆トレント・ラッキンビル（プロデューサー）からもコメントがあった。その後も“もうすぐだ”という話をずっと聞いているし、企画はたしかにあるんですよ。いつ実現するかはわからないけれど、たしかにある。その可能性には期待しています。」

ブローリンが名前を挙げたモリー・スミス＆トレント・ラッキンビルは、2023年9月の時点で『ボーダーライン3』は「100%」実現すると述べ、本格始動が「非常に近い」としていた。シリーズの脚本家であるテイラー・シェリダンは早くからシリーズを3部作から構想していたため、「きちんと締めくくらなければならない」と。

しかし、現時点で具体的な進捗はない状況とみられる。第1作は『デューン』シリーズのドゥニ・ヴィルヌーヴ、第2作は『ウィズアウト・リモース』（2021）のステファノ・ソッリマが監督を務めたが、第3作の監督は不明。脚本にシェリダンが復帰するのかもわからず、一時は『ミッション：インポッシブル』シリーズのクリストファー・マッカリーが企画に関与していたことも。

ちなみに、復帰が期待されるブラントも、2024年2月の時点では「（『ボーダーライン3』について）動きがあることは耳にしていますが、何も確かではありません。何も見ていないし噂だと思います」と。

今回、ブローリンはこうも言っている。「ただ、あんまり長く待ちすぎると、僕たちも歩行器が必要になってしまうから」。

Source: The Hollywood Reporter (, )