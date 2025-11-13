三菱自動車は11月5日、2025年4〜9月期の連結決算で、最終的な収支を示す純損益が92億円の赤字に転落したと発表した。米トランプ政権の高関税で営業利益が277億円押し下げられ、主力の東南アジアや米国での販売減少も響いた。世界販売台数は実に6％減となった。

「27年半ばにタイの一部工場の生産を休止することも発表。かつては『ASEANに強い三菱』と言われていたが、今は昔。中国勢に押されて苦戦を強いられている」（自動車業界関係者）



同社の加藤隆雄社長兼CEO（63）は会見で、米関税や中国勢の台頭に触れ、「依然として厳しい競争環境は続くと予想される」と、沈鬱な表情を浮かべた。

三菱商事出⾝の故・益⼦修前会長から、プロパーの加藤氏にCEOが交代したのは19年6月。加藤氏はインドネシア合弁会社社長を務めていたが、本社役員の経験がない異例の大抜擢だった。益子氏が会長を退任した20年からは名実ともに経営トップとして、構造改革の指揮を執ってきた。

「CEO就任から6年が経過したが、本業の立て直しが進んでおらず、昨年から業績の下方修正を繰り返しています。加藤社⻑への社内外での不信感が高まっている」（同社関係者）

さらに昨年末から動いていた日産、ホンダとの経営統合も破談に。そして今回の赤字転落を受け、社内で囁かれ始めているのが、加藤社長の早期交代論だ。

（森岡 英樹／週刊文春 2025年11月20日号）