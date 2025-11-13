忙しい日々に“いたわり”を。ÉCRUから初潮を迎える子どもたちへ贈るショーツ

ライフスタイルブランド「ÉCRU（エクル）」から、初めての生理を迎えるジュニア世代に向けた吸水ショーツ『NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS（ニュアンスウェーブジュニアピリオドショーツ）』が登場します。吸水量は約45mlで、生理が始まりそうな時期から多い日まで幅広く対応。機能性とデザイン性を両立し、“どんな日も自分らしく過ごしたい”という気持ちをサポートしてくれます。

初めての生理も安心♡約45mlの吸水量と優しい設計



初潮を迎える時期は、心も体も変化の多いタイミング。『NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS』は、そんなジュニア世代に安心を届けるために生まれました。

約45ml※の吸水量で、生理が始まりそうな「そわそわ期」から多い日まで対応可能。ナプキンと併用できるダブルクロッチ構造で、使い慣れない時期も快適に過ごせます。

お腹部分にはナプキン収納ポケット付きで、外出時や学校生活にも便利です。

※当社調べ。

肌にやさしく、気分が上がるデザインと機能性



ÉCRUオリジナルの日本製機能生地を採用し、吸水力・通気性・消臭性に優れた快適な着け心地を実現。大きめクロッチでお尻までしっかりカバーし、運動時も安心です。

さらに、ネイビー色の吸水体を採用することで経血の状態を確認しやすく、自分の体と向き合うきっかけにも。カラーはブラック、チャコールグレー、タフィーピンクの3色展開。

ブラック

チャコールグレー

タフィーピンク

やわらかなフリルが日常をちょっぴり特別にしてくれます♡

子育て世代のリアルな想いから生まれた1枚



開発のきっかけは、ÉCRUのブランドディレクターが自身の子育てを通して感じた「初めての生理をどう迎えるか」という課題でした。

自身の経験から「今の子どもたちには、不安や不便を減らしてあげたい」という想いが形になったのが、このジュニア向け吸水ショーツ。

信頼できる素材選びと丁寧な設計で、次の世代にも“安心を届けたい”というÉCRUらしいあたたかさが詰まっています。

未来の自分を育む“やさしい一歩”を



「NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS」は、価格6,710円（税込）でÉCRU公式オンラインストアにて予約受付中（お届けは11月下旬予定）。

140・150・160の3サイズ展開で、成長期の体にもフィットします。初めての生理を迎える日を、少しでも安心して過ごせるように--。

ÉCRUが大切にしているのは、“自分をいたわる時間”をそっと支えること。親子で選びたくなります♡