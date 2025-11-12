イッセイ ミヤケとAppleが協業。「一枚の布」から生まれたiPhoneのための新しいポケット「iPhone Pocket」発表
イッセイ ミヤケとAppleは、共同で開発した新プロジェクト「iPhone Pocket」を発表しました。イッセイ ミヤケの「一枚の布」というデザイン哲学から着想を得たオリジナルの3Dニット構造により、すべてのiPhone、さらにはポケットに入れるあらゆるアイテムを持ち運べるようデザインされています。
本作は、イッセイ ミヤケを象徴するプリーツ素材の特徴を生かしたリブ編みのオープン構造を採用。伸縮性のある編み地がiPhoneを包み込み、日常の小物も収納できるように設計されています。手持ち、バッグへの装着、体に直接身につけるなど、多様なスタイルで使用できるのが特徴です。
MIYAKE DESIGN STUDIOのデザインディレクター・宮前義之氏は、「iPhone Pocketのデザインは、iPhoneとユーザーとの結びつきを象徴し、私たちが実践している“余白を残すデザイン”とも響き合います」と語ります。Appleのインダストリアルデザイン担当バイスプレジデント、モリー・アンダーソン氏は、「クラフトマンシップ、シンプルさ、喜びという共通のデザイン哲学を体現したアイテム」とコメントしています。
「iPhone Pocket」は日本製で、イッセイ ミヤケの研究開発から生まれた独自の3Dニット構造を採用。Apple Design Studioとの緊密な協働のもと、デザインと生産の両面から完成度を高めています。
カラーバリエーションは、短いストラップタイプがレモン、マンダリン、パープル、ピンク、ピーコック、サファイア、シナモン、ブラックの8色。長いストラップタイプがサファイア、シナモン、ブラックの3色展開。価格は短いストラップが税込25,800円、長いストラップが税込39,800円です。11月14日（金）より、日本をはじめフランス、中華圏、イタリア、シンガポール、韓国、英国、米国の一部Apple Storeおよびapple.comで発売されます。
イッセイ ミヤケのデザイン思想とAppleのプロダクト哲学が交差する「iPhone Pocket」。テクノロジーと衣服、機能と美意識が融合した新しい“身につける体験”を提案するプロジェクトです。
お問い合わせ：
ISSEY MIYAKE INC.
Tel. 03-5454-1705
isseymiyake.com
