¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¿·ºî¥Ñ¥¦¥Àー¡õ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÆ©ÌÀ´¶¥¢¥Ã¥×♡Åß¸ÂÄê¤Î¸¸ÁÛ¥Ä¥äÈ©¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Åß¤Î¸÷¤¬È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯È¿¼Í¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¤Î2025Ç¯Åß¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSnow Forest－¥¹¥Îー¥Õ¥©¥ì¥¹¥È－¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Î¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥ê¥Ã¥Á ¥»¥é¥à¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥Àー EX04¡Ê¥·¥Þー¥é¥Ù¥ó¥Àー¡Ë¡×¤È¡¢¾åÉÊ¤Ê¤¤é¤á¤¤òÅ»¤¦¡Ö¥É¥ìー¥×¥É ¥·¥Þー¥°¥í¥¦ DS04¡Ê¥¹¥Îー¥°¥í¥¦¡Ë¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¸¸ÁÛÅª¤ÊÀã·Ê¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¿´¤È¤¤á¤¯¤Ï¤º♡
¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥»¥é¥à¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥Àー EX04¡×
¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥ê¥Ã¥Á ¥»¥é¥à¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥Àー EX04¡Ê¥·¥Þー¥é¥Ù¥ó¥Àー¡Ë¡×¤Ï¡¢¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤ªÈ©¤Ë¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢ìÔÂô¤Ê¤¦¤ë¤Õ¤ïÈ©¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¨¥¯¥»¥ëºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¡£
¥é¥Ù¥ó¥Àー¥«¥éー¤¬Ñ³¤µ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ñー¥×¥ë¡¦¥Ö¥ëー¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¼ï¥Ñー¥ë¤¬Åß¤Î¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
20¼ï¤ÎÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬*4¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Êµ¨Àá¤âÄ¹»þ´Ö¤·¤Ã¤È¤ê¡£ÆâÍÆÎÌ17g¡¢²Á³Ê¤Ï2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ2,640±ß¡Ë¡£
*4 ¥³¥á¥Ì¥«¥¹¥Õ¥£¥ó¥´Åü»é¼Á¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥ê¥ó»À£³£Î£á¡¢¥»¥é¥ß¥É£Å£Ï£Ð¡¢¥»¥é¥ß¥É£Î£Ç¡¢¥»¥é¥ß¥É£Î£Ð¡¢¥»¥é¥ß¥É£Á£Ð¡¢¥¸¥Ú¥×¥Á¥É－£±£µ¡¢¥¢¥¼¥í¥¤¥ë¥¸¥°¥ê¥·¥ó£Ë¡¢¥Î¥¤¥Ð¥é²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥¨¥¯¥È¥¤¥ó¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¡¢¥¢¥é¥ó¥È¥¤¥ó¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ì¥Á¥ó»À¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ë¡¢¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¡¢¥Ô¥ê¥É¥¥·¥ó£È£Ã£ì¡¢¥È¥³¥Õ¥§¥ê¥ë¥ê¥ó»À£Î£á¡¢¥Ý¥ê¥¯¥ª¥¿¥Ë¥¦¥à－£µ£±¡¢¥¹¥¤¥¼¥ó¥¸¥Î¥êºÙË¦³°Â¿ÅüÂÎ¡¢¥·¥í¥¥¯¥é¥²Â¿ÅüÂÎ¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾¡Ë
¥ë¥ß¥¢¥°¥é¥¹¤Î¿·ºî¥Þ¥¹¥«¥é¡Ö¥¹¥¥ë¥ì¥¹¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¡×ÅÐ¾ì♡¥Æ¥¯¤¤¤é¤º¤ÇÈþ¤Þ¤Ä¤²¤Ë
ÆâÂ¦¤«¤é¸÷¤òÊü¤Ä¡Ö¥·¥Þー¥°¥í¥¦ DS04¡×¤Ç²Ú¤ä¤°ÅßÈ©¤Ë
¡Ö¥É¥ìー¥×¥É ¥·¥Þー¥°¥í¥¦ DS04¡Ê¥¹¥Îー¥°¥í¥¦¡Ë¡×¤Ï¡¢È©¤Ë¼«Á³¤Ê±ü¹Ô¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¸ÂÄê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡£¿§¤Èµ±ÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ñー¥ë¤òMIX¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀã¤Î·ë¾½¤¬¸÷¤òÆ©¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê¥Ä¥ä¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¤êÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿ÀÄ¤ß¥«¥éー¤Ç¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤µ¤âÈ´·²¡£¹âÌ©Ãå½èÊý¤ÇÊ´Èô¤Ó¤»¤º¡¢¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Îµ±¤¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¤Ï1,600±ß¡ÊÀÇ¹þ1,760±ß¡Ë¡£ÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤ä¥·¥¢¥Ð¥¿ー*5¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àã·Ê¿§¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡Ö¥¹¥Îー¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
º£µ¨¤Î¥Æー¥Þ¡ÖSnow Forest－¥¹¥Îー¥Õ¥©¥ì¥¹¥È－¡×¤Ï¡¢ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Àã¤Î¿¹¤ò¥¤¥áー¥¸¡£Í¼Êý¤ÎÃ¸¤¤¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¤¤é¤á¤¯Àã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¾åÉÊ¤Ç¸¸ÁÛÅª¡£
£²ÉÊ¤ò½Å¤Í¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æâ¤«¤é¸÷¤òÊü¤Ä¤è¤¦¤Ê¥Ä¥äÈ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¢ö
Åß¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Ï¡È¸÷¤ò¤Þ¤È¤¦¥Ñ¥¦¥Àー¡É¤Ç»Å¾å¤²¤Æ
À¡¤ßÅÏ¤ë¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ëµ±¤¯¥Ä¥ä¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥¨¥¯¥»¥ë¤ÎÅß¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¤É¤Á¤é¤âÃ±ÉÊ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å¤Í»È¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤ë¤ÇÀã¤Î·ë¾½¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤òÈ¿¼Í¤¹¤ëÈþÈ©¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤ä¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤³¤½¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¸÷¤òÌ£Êý¤Ë¡£
¥Ñ¥¦¥Àー¤Ò¤È¤Ä¤ÇÈ©¤â¿´¤â¤Õ¤ó¤ï¤êËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÅß¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡