»°±ºæÆÊ¿¡¢Hey! Say! JUMP¹âÌÚÍºÌé¤È¤Î¸ü¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤¹¡Öº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¡¢Èà¤Ç¤¹¡×
11·î10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ë¡¢»°±ºæÆÊ¿¤¬VTR½Ð±é¡£¼«¿È¤Îº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û»°±ºæÆÊ¿¡¢EXILE TAKAHIRO¤È¤Ï¡È²ÈÂ²²ñ¡É¤ò¤¹¤ëÃç¡Ö±ü¤µ¤óÆ±»Î¤¬¤è¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¹âÌÚÍºÌé¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢2008Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡ÙÂè3¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹âÌÚ¤Ï¡¢¶¦±é¤·¤¿»°±º¤é¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÍ·¤Ó¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤È¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤Î¸å¡¢VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»°±º¤Ï¡¢¹âÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃË¡¢°¦¾ð¿¼¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍºÌé¤âËÍ¤ÎÊì¤ÈÉã¤È·»¤È²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤âÍºÌé¤Î¤´²ÈÂ²¤È²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âËÍ¡¢·ëº§¤¹¤ë»þ¤Îº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¡¢Èà¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶ÍÃ«ÈþÎè¤È·ëº§¤¹¤ëºÝ¤Îº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·ËÍ¤¬Àè¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ØËÍ¤Î²ÈÂ²¤ËÁ´¤ÆÅÏ¤¹¤Î¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤È¤«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹âÌÚ¤È¤Î¸ü¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÌÚÍºÌé¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«