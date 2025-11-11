この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏、スーツへ「人間は何のために生きているのか教えてやるよ」突然の“寝たきり”報告に医師として送る魂のメッセージ

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「スーツへ、人間は何のために生きているのか教えてやるよ」と題した動画を公開。人気YouTuberのスーツ氏が過度な筋トレで寝たきりになったという報告を受け、医師として、そして人生の先輩として熱いメッセージを送った。



動画の冒頭で高須氏は、スーツ氏が「高須幹弥先生ごめんなさい」という動画を公開し、筋トレが原因で激しい筋肉痛に見舞われ、寝たきり状態になったと告白したことに言及。普段運動していない人が急に激しいトレーニングをすると「オーバーワーク」状態に陥ると医学的に解説し、「体が休めって信号を送っている」として無理せず休養するようアドバイスした。



さらに高須氏は、スーツ氏が抱える問題の本質は肉体的な疲労だけでなく、精神的なものにあると分析する。若くしてYouTuberとして成功し、富と名声を手に入れたことで「目標を見失っている」のではないかと指摘。「人間は何のために生きているのか」という根源的な問いを投げかけた。



高須氏は、幸福とは金銭や物で得られる短期的な快楽「ドーパミン的幸福」だけではなく、人との触れ合いによる「オキシトシン」や運動によって得られる「セロトニン」「エンドルフィン」など、脳内で感じる化学物質によるものだと説明。その上で、人間が生きる目的について「何のために生きているのか探すために生きるんだよ」と断言。明確な目的がない場合は、守りたい人や新たな夢など、その時々でやるべきことを見つけ、それに向かって進むことこそが人間の生き方だと力説した。



最後に高須氏は、スーツ氏に対し「まだお前はやれるよ」「もっと大きな夢を持て」と激励。今はしっかり休み、気力が湧いたらまた新たな目標に向かってほしいとエールを送り、動画を締めくくった。