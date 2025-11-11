この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ブチギレ氏原が「あ、うまっ！」と絶叫した油そばとは？通販で頼める名店の味を徹底レビュー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「1日1名限定の味！通販で頼める名店の麺をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。人と違う味覚を持つ「偏食」の氏原が、通販で取り寄せできる名店の油そばやラーメン5品を本音でレビューした。



今回の企画は、以前公開した動画で氏原が絶賛していた油そばの名店「珍々亭」と「あぶら〜めん」が通販可能だと判明したことがきっかけ。満を持して取り寄せた商品に加え、視聴者からのおすすめも含めた計5品を食べ比べた。



中でも注目されたのは、氏原が大学時代に通っていたという武蔵境の老舗「珍々亭」。約15年ぶりに青春の味と再会するも、一口食べた氏原は「なんの記憶も無いね」とまさかの反応。懐かしい味に感動するサカモトを横目に、記憶が蘇らないことに「クソっ」と落胆する意外な展開となった。



その一方で、以前の動画で「油そばでいったら一番美味いかも」と語っていた桜上水の「あぶら〜亭」の「あぶら〜めん」を口にすると、氏原の表情は一変。「あ、うまっ！」「うめぇ！」と声を上げ、「本当に美味い…」と感動をあらわにした。チャーシューやメンマ、焦がしネギといった具材がセットになっている点も高く評価し、即座にリピートを決定した。



さらに動画では、1日1組限定で予約は6年待ちとも言われる大阪の「ら道本店」のラーメンも登場。鶏白湯のようなクリーミーなスープに、氏原は「美味いと思う」「お店で食ってみたい」と、その希少な味に興味を示した。



思い出の味が必ずしも現在の自分にとって最高の一杯とは限らないという、ノスタルジーだけでは測れないシビアな味覚を披露した今回のレビュー。偏食家を唸らせた一杯を、自宅で試してみてはいかがだろうか。