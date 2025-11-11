元衆議院議員で″浪速のエリカ様″こと上西小百合の自撮り写真にフォロワー大興奮「くそかわいい」
元衆議院銀でタレントの上西小百合が自身のXを更新。「ついこないだまで“超暖冬じゃん！ラッキー”って思ってたけど雨が降ると肌寒い。温かいお団子が美味しい。小中高と天王寺だったからずっと食べてる甘党まえだのみたらし団子。大阪以外の人も知ってる？」と自身の近影写真を添えて投稿。
この投稿にフォロワーからは「みたらし団子うまそう」「超可愛い」「参政党か国民民主党で国政復帰してください」「綺麗ですね。懐かしい！」「くそかわいい」といった反響が多く寄せられた。
ついこないだまで“超暖冬じゃん！ラッキー”って思ってたけど雨が降ると肌寒い。温かいお団子が美味しい。小中高と天王寺だったからずっと食べてる甘党まえだのみたらし団子。大阪以外の人も知ってる？ pic.twitter.com/tu5PHGaeGp— 上西小百合 (@uenishi_sayuri) November 9, 2025