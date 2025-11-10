タレントのマツコ・デラックスが１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自身の生き方について本音を明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは自由時間にもちょうどいい量があり、２時間から５時間の自由時間を持つ人が最も幸福度が高い一方、５時間を超える自由時間がありすぎると、かえってストレスが増加し、幸福度が低下し始めるという研究データを報じた記事を紹介。

この件について聞かれたマツコは「あたしも本当に無職でいたい人間なんで、本当は」と話し出すと「だから、あたし、ディズニーランドとかＵＳＪとか本当に行かないじゃん。何が嫌だって待つのが嫌なのよ」ときっぱり。

「『（待ち時間）３０分ですよ』とかだと、好きな人からしたら『３０分？ ラッキー！』みたいな感じだと思うけど『なんで、３０分もここに立ってなきゃいけないんだ？』って言うね」と続けると「そこにゴザでも敷いてくれて、（寝転がって横に）回転しながら入り口に行けるとかだったら待ちますけど」とジェスチャー付きで苦笑。

「そういう人間なんで。あたし、全然、５時間超えても平気」と言い切ると「あたしは例えば、今日、こういう予定が入ってました、仕事でね。それ、バラシになりましただったら超うれしいわ。（外が）土砂降りでもいいし、ずっと出前館でいい、もう」と正直に話していた。