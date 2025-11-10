日本テレビの菅谷大介アナウンサーが11月8日、消化管からの出血により亡くなっていたことがわかった。53歳だった。

【映像】菅谷大介アナ、亡くなる約2週間前の姿や闘病中の様子

菅谷さんは1997年に日本テレビに入社しバラエティー番組やニュース、情報番組などを担当。スポーツ実況では箱根駅伝やプロレス、ゴルフなど幅広く活躍した。

2022年8月に更新したInstagramで1月にすい臓がんと診断され、4月に手術を受けたことを公表していた菅谷さん。その後も闘病中の様子をたびたび発信していた。

2025年10月26日の更新では、カーリング選手権の実況を担当したことを報告し、元気な姿を見せていた。

この投稿から約2週間後となる11月10日、日本テレビは菅谷さんが亡くなったことを公表。「11月7日の夜、勤務を終えて帰宅した後、不調を訴え都内の病院へ救急搬送されました。その後、容体が急変し翌8日、午後1時6分に死去いたしました。死因は消化管からの出血となります」「2022年にすい臓がんを公表して以降も、アナウンサーとしても管理職としても前向きに取り組む姿を直前まで見ていただけに、あまりに突然の訃報に接し、社員一同、ただただ驚くとともに悲しみに包まれております」とコメントしている。

菅谷さんの訃報に「あまりに突然でビックリしました。ご冥福をお祈り申し上げます」「若すぎます。残念でなりません」などの悲しみの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）