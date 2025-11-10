ヒビノが２６年３月期業績予想を上方修正 ヒビノが２６年３月期業績予想を上方修正

ヒビノ<2469.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６６５億円から６７５億円（前期比１３．５％増）へ、営業利益を４３億円から４４億５０００万円（同６．７％増）へ、純利益を２４億５０００万円から２５億５０００万円（同４８．０％増）へ上方修正した。



Ｍ＆Ａに伴う新規連結や連結範囲の拡大に加えて、コンサート・イベントサービス事業が、大阪・関西万博の開催やコンサート・イベント市場の活況に伴う旺盛な需要を捉えて伸長していることが要因。また、収益性の高いコンサート市場の拡大や高採算案件の寄与、一部案件の前倒し進捗に加えて、販売価格の適正化、販管費の抑制なども利益の押し上げに貢献した。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高３１３億１６００万円（前年同期比１６．４％増）、営業利益２３億８１００万円（同６２．６％増）、純利益１３億２５００万円（同６９．８％増）だった。



出所：MINKABU PRESS