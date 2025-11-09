渋谷凪咲、お金よりも“真実の愛”があれば無職の人でも良い
女優・タレントの渋谷凪咲（29歳）が、11月8日に放送されたトーク番組「深夜の金欲 乙女の会」（テレビ東京系）に出演。お金よりも“真実の愛”があれば無職の人でも良いと話し、大久保佳代子から「凪咲ちゃん。真の愛って何？」と指摘された。
大久保佳代子、納言・薄幸、渋谷凪咲が“乙女のお金事情”を覗き見する深夜のガールズトークバラエティに出演。偉そうな金持ちと性格と顔が良い無職、どちらを選ぶかという質問に、大久保と幸は「金持ち」を選ぶ。
渋谷は「私は絶対性格が良い方なんですけど。お金持ちで、家はめっちゃ広くて、あるものあるのに寂しいっていう、孤独が1番寂しくないですか？ 本当に欲しい、真の愛がそれが持てない」とアピールするが、大久保は「凪咲ちゃん。真の愛って何？ お金じゃ買えないの？」と指摘。
渋谷は「お金じゃ買えないような愛ってありません？ 心を満たしてくれる……私は真実の愛」を選ぶと再度宣言し、大久保も再び「凪咲ちゃん。真の愛って何？」と語った。
